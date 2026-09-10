La Xunta destina cerca de 98.000 euros a la limpieza del medio marino en Barallobre

Martina Aneiros visitó los trabajos de limpieza de la playa de Maniños Daniel Alexandre

En entorno de la playa de Maniños acogió este viernes una jornada de limpieza de residuos del medio marino, en la que tomaron parte más de una veintena de profesionales del marisqueo.

La iniciativa responde a las ayudas que el gobierno autonómico concede a proyectos para la protección y recuperación de la biodiversidad mediante la recogida de residuos y de algas acumuladas.

La delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, y la directora territorial de la Consellería do Mar, María José Cancelo, acompañaron al patrón mayor de la Cofradía de pescadores Barallobre, Jorge López, en las actividades de limpieza que el pósito está realizando en la zona.

Estas acciones, tal y como destacó Aneiros, han supuesto la aportación a la Cofradía de Barallobre de más de 97.800 euros para las anualidades 2026 y 2027, una cantidad destinada a sufragar materiales y otros gastos.

Las labores asegurarán que los bancos marisqueros de la zona no se vean afectados por algas o residuos que podrían ser perjudiciales. La delegada destacó estas acciones con las que “se coida da nosa contorna e se protexe o medio mariño, tan importante para a economía galega”.

En los trabajos realizados en la mañana de este viernes el pósito contabilizó un total de 1.071 kilos de residuos recogidos.

La convocatoria, cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca cuenta con un presupuesto de unos 1,2 millones.