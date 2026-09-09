Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Historia local

‘Mulleres da reconversión’, o documental nacido en Fene chega á Filmoteca de Galicia

O film de Iago Varela conta un capítulo da historia recente de Ferrolterra dende un punto de vista distinto do habitual

Redacción Ferrol
09/09/2026 05:00
A película ten unha duración de arredor de 20 minutos e ao remate intervirá o director, Iago Varela, en coloquio aberto
A película ten unha duración de arredor de 20 minutos e ao remate intervirá o director, Iago Varela, en coloquio aberto
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

O percorrido do documental ‘Mulleres da Reconversión’ continúa ampliándose e a data deste venres 11 adquire un especial interese por proxectarse nun espazo vencellado á conservación e difusión do patrimonio audiovisual galego. O encontro, con entrada gratuíta ás 18.00 horas, terá lugar na Filmoteca de Galicia (A Coruña), contando coa presenza do seu director, Iago Varela, que participará nun coloquio co público no que falará do proceso creativo, das historias recuperadas durante a investigación e dalgunhas que quedaron fóra da montaxe.

“Que estas historias saian de Fene e de Ferrolterra é tamén unha maneira de incorporalas á memoria colectiva do país. A reconversión aconteceu nun territorio concreto, pero o que contan estas mulleres —o medo, os coidados, a incerteza, a resistencia ou o impacto dunha crise industrial dentro das casas— transcende ese territorio”, explica Iago Varela.

A peza, que conta co apoio da Deputación, distínguese por abordar a reconversión naval de Astano dende un lugar diferente ao habitual e, en vez de centrarse nas grandes movilizacións, os peches ou as negociacións, atende ao que estaba acontecendo neses momentos nas casas.

Historias

“Falamos dunha maleta preparada durante semanas no salón ante a posibilidade de ter que marchar traballar fóra, dos nenos acompañando ás nais para levar comida aos peches ou de familias que tiveron que reorganizar completamente a súa economía. Son historias aparentemente domésticas que, cando as xuntas, permiten entender a dimensión humana dun proceso histórico enorme”, sinala.

Un momento del rodaje de la pieza de Iago Varela

‘Mulleres da Reconversión’ inicia su recorrido fuera de Fene después de su emotivo estreno

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620