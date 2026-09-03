Un eucalipto de gran porte se precipita sobre la terraza de un restaurante durante su tala

El ejemplar desplomado sobre la terraza del restaurante Cedida

Un eucalipto de más de 40 metros de alto y con un peso estimado de dos toneladas se precipitó ayer miércoles sobre la terraza del restaurante O Torreón, en Fene, provocando importantes daños materiales. El suceso, tal y como explicó el teniente de alcalde, Manuel Polo, se produjo durante las labores de apeo de este y otros ejemplares situados en el parque lineal del Río Cádavo, concretamente por un accidente a la hora de guiar el árbol para que cayese en una zona segura.

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Según relató el representante, el eucalipto, junto a otros 18, se encontraba en una franja de terreno de unos 90 metros al borde del río, en un punto cercano a las viviendas. De hecho, fueron precisamente los vecinos de estos inmuebles los que tiempo atrás demandaron la tala de los ejemplares al incumplir la normativa autonómica que prohíbe su presencia en suelo urbano y a 50 metros de las casas, además del código civil de árboles de gran porte que puedan suponer un riesgo.

Así, tras alcanzar un acuerdo con los propietarios del terreno en el que se encuentran las unidades y encontrar un maderista que quisiera hacerse cargo del encargo, de gran complicación técnica –el Concello, además de facilitar los accesos para la operación, actuó como mediador– se solicitó el permiso de Augas de Galicia, que se demoró hasta el invierno. A causa de esto, la operación se retrasó hasta 2026, iniciándose finalmente las labores a comienzos de semana.

Otro de las unidades apeadas esta semana Cedida

En cuanto al accidente, como explica Manuel Polo, se produjo a la hora de guiar en su caída al ejemplar con tractores una vez efectuado el corte. La mala suerte quiso que esta unidad resbalase en el último segundo, realizando un giro de 45 grados que la llevó a precipitarse en dirección oeste, justo sobre la terraza del restaurante, que afortunadamente estaba vacía, por lo que no se produjeron heridos.