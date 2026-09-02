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Fene

Septiembre trae consigo gangas en el comercio con una nueva edición del Outlet de Fene

La iniciativa se desarrollará del 4 al 6 de septiembre, con animación musical en las calles

Redacción Ferrol
02/09/2026 17:17
Edición pasada del Outlet fenés
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Daniel Alexandre
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Los vecinos y visitantes de Fene tienen la oportunidad, del 4 al 6 de septiembre, de hacerse con productos de calidad y a buenos precios. El municipio acogerá durante esos días una nueva edición de su ya tradicional Outlet, una iniciativa que busca dinamizar el comercio local e incentivar las compras de proximidad.

En esta ocasión serán un total de 18 los establecimientos adheridos a la iniciativa: MasSport, DaMa, Bualá, El Baúl de Bego, Lencería Loly Calvo, Costuras Mercería e Lenceria, Calzados Locay, Mayka Moda, Koralli Boutique, Jomer, Kenia, Berline, A Tenda Agasallos, Dani Reparaciones y Complementos, Cáprica Comics y Juegos, Mi Pachú, Arrecendo e Luale114.

El viernes y el sábado los locales ofrecerán sus rebajas entre las 10.00 y las 13.30 por la mañana y las 17.00 y las 20.00 por la tarde. Mientras, en la jornada del domingo, el outlet funcionará de 11.00 a 13.30 horas.

Los grandes descuentos llegarán este fin de semana a Fene con una nueva edición del Outlet

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Como complemento a los descuentos, la propuesta contará con la animación musical de A Charanga da Carmiña, que actuará por las calles las dos primeras jornadas –en horario de tarde–, “contribuíndo a crear ambiente nas rúas comerciais”, explican desde el departamento que dirige Ángeles Coira.

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