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Fene

Fene inicia los preparativos para lucir engalanado la próxima Navidad

El Concello ha sacado a licitación la iluminación ornamental, por un valor estimado de 42.548,64 euros

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
01/09/2026 04:25
Motivos navideños en la casa consistorial de Fene
Motivos navideños en la casa consistorial de Fene
Daniel Alexandre
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Aunque todavía faltan meses para Navidad, el Concello de Fene ha comenzado ya los preparativos para engalanar sus calles en dichas fechas. El ejecutivo que dirige Sandra Permuy ha sacado a licitación la instalación, mantenimiento y desmontaje de la iluminación ornamental que cubrirá los períodos 2026/2027 y 2027/2028, por un valor estimado de 42.548,64 euros. El pliego de prescripciones técnicas detalla el despliegue por las diferentes parroquias de la localidad, con una apuesta clara por la eficiencia energética.

Tal y como figura en el documento, la empresa adjudicataria deberá presentar una propuesta técnica y de diseño antes del 15 de noviembre para la primera campaña y, entre las exigencias, figura la de que “no se admitirán diseños de elementos de iluminación que se repitan en los dos períodos” y la de que todos ellos deben estar relacionados, obligatoriamente, con la época navideña. 

En lo que respecta a los requisitos técnicos, el Ayuntamiento fenés exige el uso de tecnología de bajo consumo, especificando que la iluminación se realizará mediante “LED’s superbrillo de alta luminosidad” con una vida útil mínima de 10.000 horas. En cuanto a los colores, el pliego señala que predominarán en las calles el blanco (frío y cálido), el azul y el rojo, aunque se podrán añadir otros tonos en menor medida.

La Navidad se enciende este viernes en Fene y el 5 de diciembre en la villa de Cedeira

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Los elementos decorativos abarcarán las parroquias de Fene, Perlío, San Valentín, Maniños, Limodre, Barallobre, Sillobre y Magalofes. Entre los elementos singulares detallados en el anexo del documento destaca una gran cortina LED de seis metros de alto por 12 de ancho que cubrirá la fachada de la casa consistorial, además de múltiples arcos lumínicos con una longitud mínima de siete metros –para asegurar que ocupen el ancho total de la calzada–.

Encendido oficial

Los vecinos y vecinas de Fene podrán disfrutar del ambiente festivo a partir del 5 de diciembre, fecha fijada para el encendido oficial, hasta el 7 de enero. Las luces funcionarán desde las 18.00 horas hasta la una de la madrugada todos los días –las noches del 24 y el 31 de diciembre en la Rúa do Concello y en la Avenida Naturais se prolongará hasta coincidir con el horario del alumbrado público general–.

Con el objetivo de que la localidad luzca siempre engalanada, la adjudicataria deberá disponer de manera permanente de un stock del 10% de las luces instaladas y mantener un retén con personal y maquinaria para intervenir, en caso de avería, “en un tiempo no superior a una hora después de recibido el aviso” –tres para casos de incidencias graves–.

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