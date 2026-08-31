Fene
Fene pondrá a punto cerca de 200 árboles en la Avenida Naturais y Marqués de Figueroa
El Concello iniciará este septiembre la poda de los ejemplares, dentro de su plan de mantenimiento
Fene llevará a cabo este mes de septiembre una nueva campaña de poda y mantenimiento de los árboles ubicados en las avenidas Naturais y Marqués de Figueroa.
Tal y como explican desde el Concello, la intervención afectará a 197 ejemplares –157 plátanos, 43 magnolias y dos camelias–.
En concreto, las tareas consistirán en la retirada de ramas secas, dañadas o debilitadas, así como en la corrección de aquellas que puedan interferir con el espacio público.
“Estas actuacións responden a unha planificación técnica e preventiva que busca manter o arborado urbano en boas condicións, anticipándose á aparición de problemas”, aseveró la alcaldesa, Sandra Permuy.