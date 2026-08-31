Fene pondrá a punto cerca de 200 árboles en la Avenida Naturais y Marqués de Figueroa

Las tareas buscan anticiparse a la aparición de problemas Concello

Fene llevará a cabo este mes de septiembre una nueva campaña de poda y mantenimiento de los árboles ubicados en las avenidas Naturais y Marqués de Figueroa.

Tal y como explican desde el Concello, la intervención afectará a 197 ejemplares –157 plátanos, 43 magnolias y dos camelias–.

En concreto, las tareas consistirán en la retirada de ramas secas, dañadas o debilitadas, así como en la corrección de aquellas que puedan interferir con el espacio público.

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“Estas actuacións responden a unha planificación técnica e preventiva que busca manter o arborado urbano en boas condicións, anticipándose á aparición de problemas”, aseveró la alcaldesa, Sandra Permuy.