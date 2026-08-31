Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fene

Fene pondrá a punto cerca de 200 árboles en la Avenida Naturais y Marqués de Figueroa

El Concello iniciará este septiembre la poda de los ejemplares, dentro de su plan de mantenimiento

Redacción Ferrol
31/08/2026 19:06
Las tareas buscan anticiparse a la aparición de problemas
Las tareas buscan anticiparse a la aparición de problemas
Concello
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Fene llevará a cabo este mes de septiembre una nueva campaña de poda y mantenimiento de los árboles ubicados en las avenidas Naturais y Marqués de Figueroa.

Tal y como explican desde el Concello, la intervención afectará a 197 ejemplares –157 plátanos, 43 magnolias y dos camelias–.

En concreto, las tareas consistirán en la retirada de ramas secas, dañadas o debilitadas, así como en la corrección de aquellas que puedan interferir con el espacio público.

Parque do Río Cádavo

Fene se engalana: flores de temporada, control ambiental y más limpieza en parques y jardines

Más información

“Estas actuacións responden a unha planificación técnica e preventiva que busca manter o arborado urbano en boas condicións, anticipándose á aparición de problemas”, aseveró la alcaldesa, Sandra Permuy.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620