El paseo fenés de San Valentín mejora su aspecto con actuaciones de reparación del pavimento

Obras en el paseo de San Valentín Cedida

El paseo de San Valentín, en Fene, mejorará su aspecto con la actuación que está ejecutando el Concello de Fene y que supone la reparación y acondicionamiento de la pavimentación de loseta.

La obra se centra en la retirada de las piezas de loseta que presentaban un mayor deterioro, estaban sueltas o desniveladas, procediendo posteriormente a la preparación de la base y a su reubicación. De este modo se está recuperando la uniformidad del pavimento, eliminando los puntos que presentaban un mayor desgaste por el paso del tiempo y el uso continuado.

La alcaldesa de Fene, Sandra Permuy, destacó, con respecto a la actuación, que “o paseo de San Valentín é un dos espazos públicos máis utilizados do noso concello, polo que resulta fundamental mantelo nas mellores condicións”.

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En este sentido, la regidora explicó que estas actuaciones, aunque puedan parecer pequeñas, son muy importantes porque mejoran la seguridad, la accesibilidad y la calidad de los espacios públicos que se utilizan a diario.

Por su parte, el concejal de servicios, Adán Chao, recordó que el mantenimiento del municipio no se limita a las grandes obras y que el cuidado continuo de las calles, aceras, paseos y zonas verdes “é unha das prioridades deste goberno municipal”