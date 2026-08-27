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Fene

El paseo fenés de San Valentín mejora su aspecto con actuaciones de reparación del pavimento

Se busca mejorar la seguridad, la accesibilidad y la calidad de los espacios públicos

Redacción Ferrol
27/08/2026 21:15
Obras en el paseo de San Valentín
Obras en el paseo de San Valentín
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El paseo de San Valentín, en Fene, mejorará su aspecto con la actuación que está ejecutando el Concello de Fene y que supone la reparación y acondicionamiento de la pavimentación de loseta.

La obra se centra en la retirada de las piezas de loseta que presentaban un mayor deterioro, estaban sueltas o desniveladas, procediendo posteriormente a la preparación de la base y a su reubicación. De este modo se está recuperando la uniformidad del pavimento, eliminando los puntos que presentaban un mayor desgaste por el paso del tiempo y el uso continuado.

La alcaldesa de Fene, Sandra Permuy, destacó, con respecto a la actuación, que “o paseo de San Valentín é un dos espazos públicos máis utilizados do noso concello, polo que resulta fundamental mantelo nas mellores condicións”.

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En este sentido, la regidora explicó que estas actuaciones, aunque puedan parecer pequeñas, son muy importantes porque mejoran la seguridad, la accesibilidad y la calidad de los espacios públicos que se utilizan a diario.

Por su parte, el concejal de servicios, Adán Chao, recordó que el mantenimiento del municipio no se limita a las grandes obras y que el cuidado continuo de las calles, aceras, paseos y zonas verdes “é unha das prioridades deste goberno municipal”

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