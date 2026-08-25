El Concello de Fene anuncia que limpiará sus ríos urbanos en la segunda mitad de septiembre

Una de las zonas de actuación es la del río Cádavo Jorge Meis

El ejecutivo fenés ha confirmado que pondrá en marcha diferentes trabajos de limpieza en varias zonas urbanas de la localidad por las que discurren los cursos fluviales. En concreto, las intervenciones se llevarán a cabo en el río Cádavo y en diversos tramos de las parroquias de Barallobre, Limodre y Maniños.

Desde el Concello señalan que estas labores están condicionadas a las autorizaciones de Augas de Galicia y añaden que es este organismo el encargado tanto de gestionar como de determinar los períodos en los que se pueden ejecutar este tipo de actuaciones, que tienen como principal objetivo garantizar la protección de los ecosistemas.

En consecuencia, los permisos se han concendido para septiembre y la previsión es que los ríos se comiencen a limpiar durante la segunda quincena del mes.

Según el gobierno local, estas acciones reafirman su compromiso “co mantemento e conservación dos espazos naturais do municipio, apostando por unha planificación continuada das actuacións que permita preservar tanto o patrimonio hidráulico como as zonas verdes e de lecer”.

Otros trabajos

Esta misma semana, el Ayuntamiento de Fene anunció la ejecución de trabajos para acondicionar el cubo del molino del Parque Lineal, en el río Cádavo, unas labores que permitirán, no solamente mejorar el estado de conservación del espacio ubicado en la parroquia de San Salvador, sino también recuperar elementos que llevaban años inoperativos.