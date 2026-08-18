Fene Interculturas reúne a agrupaciones de Galicia y Asturias el 29 y 30 de agosto

El festival, organziado por Airiños de Fene y el Concello reunirá a agrupaciones de distintos puntos EC

Promover la música y las tradiciones populares de Galicia y de otros territorio de la cultura atlántica es el objetivo de un nuevo festival que nace en Fene, de la mano del Concello y la agrupación Airiños, con el nombre de Festival Intercéltico Fene Interculturas.

La alcaldesa, Sandra Permuy, dio a conocer ayer esta iniciativa y destacó que el festival “representa moi ben a maneira que temos de entender a cultura: aberta, participativa e vencellada ao territorio”.

Valorando el tejido asociativo de este concello, la regidora subrayó que surge la colaboración con Airiños de Fene, “convertendo a cultura tradicional nun elemento de convivencia e dinamización social”.

La programación del evento comenzará el sábado 29 de agosto con la recepción oficial a las agrupaciones participantes, que tendrá lugar a las 12.00 horas en la Casa do Concello. A continuación, en torno a las 13.15 horas, se desarrollará uno de los puntos fuertes de fiesta, las actuaciones simultáneas en distintas sedes de sociedades y entidades del municipio, llevando así la música tradicional a diferentes parroquias.

Participarán en esta primera edición grupos de Xinzo de Limia, que actuarán en la SCRD Cariño de Sillobre; Tapia de Casariego, en el CPS San Valentín; Sementeira de Cambre en el Círculo Mercantil e Industrial Unidad de Fene; Terra de Trasancos, del Real Coro Toxos e Froles, en la Liga de Amigos de Barallobre; Airiños do Eume en la Asociación Vecinal San Xurxo de Magalofes; Vai Rañala Meu, en la Asociación Vecinal de Limodre; y Silbarda, en la SCRD O Pote de Maniños.

Ya por la tarde, a las 18.30 horas, la Praza Verde de Perlío actuará Silbarda, como antesala del gran desfile intercéltico que recorrerá a partir de las 20.30 horas la avenida Marqués de Figueroa. A esta comitiva se sumarán también los cabezudos del colectivo A Piruchela, de Neda.

La jornada rematará con la Noite Celta, a las 21.30 horas en la Fonte do Campo, que reunirá sobre el escenario a todas las agrupaciones participantes en esta primera edición.

El domingo 30 de agosto se celebrará la segunda y última jornada del recién creado festival, con un desfile desde el cruce de Maniños hasta O Pote –12.30 horas–, donde se desarrollará el concierto de clausura.