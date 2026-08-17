Fene volvió a celebrar su Día da Galiza Mártir recordando la figura de Ramón José Souto

El homenaje tuvo lugar en el espacio dedicado al exalcalde republicano Cedida

El Consistorio fenés celebró este lunes el Día da Galiza Mártir, una fecha en la que cada año se rememora a las víctimas de la dictadura en la comunidad autónoma.

En concreto, la jornada dio comienzo en el propio Concello con la inauguración de ‘Castelao e a maldición do franquismo’, una muestra promovida por Emisoras Municipais Galegas, guionizada por la profesora Anxos García Fonte y diseñada por el ilustrador Carlos Sardiña. En ella, el escritor Alfonso Daniel Rodríguez Castelao sirve como enlace para repasar tanto la represión como el exilio y la persecución del galleguismo después de la caída de la Segunda República Española.

La alcaldesa del municipio, Sandra Permuy, afirmó que la memoria decmocrática “non consiste só en lembrar o pasado, senón en comprender de onde vimos para defender con máis forza os valores que sustentan a nosa convivencia”. Por otro lado, consideró que cada generación “ten a responsabilidade de transmitir o valor da liberdade, da democracia e dos dereitos conquistados”, argumentando que conocer la historia permite evitar repetir “erros do pasado”.

Asimismo, el sociólogo y ensayista Manuel Monge intervino para reflexionar sobre la represión franquista, la importancia de la memoria y el significado histórico de una figura como la de Castelao.

Tras las intervenciones con motivo de la exposición, que permanecerá abierta hasta el próximo 27 de agosto, se procedió a celebrar el tradicional homenaje a Ramón José Souto González, el regidor republicano de la localidad que fue asesinado por la dictadura tras el golpe de Estado de 1936.

Finalmente, Permuy aprovechó la ocasión para señalar que Souto simboliza “a dignidade das institucións democráticas e o compromiso do servizo público, mesmo nos momentos máis difíciles da nosa historia”.