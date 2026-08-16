Los socialistas de Fene rindieron homenaje a Souto González en el 90 aniversario de su fusilamiento

El PSOE fenés realizó una ofrenda floral por la efeméride Cedida

La Agrupación Socialista de Fene rindió homenaje este domingo a Ramón Souto González, el último alcalde republicano del municipio que fue fusilado el 16 de agosto de 1936 bajo el fuego del bando sublevado, con lo que se cumplían exactamente 90 años de su asesinato.

El acto tuvo como escenario el Monumento á Memoria, ubicado en el barrio de San Valentín, reuniendo a militantes, simpatizantes y personas comprometidas, enumeran desde el PSOE fenés, nombrando al secretario comarcal de los socialista, Sergio Saavedra, y a Fernando Ocampo, integrante de la directiva de la Asociación de Memoria Histórica Democrática. Asimismo, acudieron familiares del homenajeado.

La secretaria xeral de la Agrupación Socialista de Fene, María Ares, reivindicó la figura de Souto González no solo como víctima de la represión, sino también como un ejemplo de servidor público comprometido con la sociedad y el progreso. “Entendeu a política como unha ferramenta para mellorar a vida das persoas e exerceu as súas responsabilidades desde a honestidade, a entrega e a defensa dos valores democráticos”, subrayó en su intervención.

Banalización

A mayores, traslada el PSOE de Fene que el homenaje sirvió además para destacar el papel de la política como instrumento de transformación social y para recordar que muchos de los derechos y libertades de los que goza la ciudadanía “son froito do esforzo e do sacrificio de xeracións que loitaron por unha sociedade máis libre, máis xusta e máis igualitaria”, valoraron antes de advertir de los “riscos que supoñen os discursos que pretenden banalizar a ditadura”.

En este sentido, denuncian que se están queriendo cuestionar los avances democráticos conseguidos en las últimas décadas y ponen de relieve que la memoria histórica “continúan sendo unha ferramenta imprescindible para preservar os valores de convivencia, liberdade e respecto sobre os que se asenta a democracia”. Con todo, defendieron durante el homenaje que “lembrar non é abrir feridas, senón aprender, comprender e defender a verdade fronte ao esquecemento e fronte a quen pretende reescribir a historia”.

Este lunes, acto municipal

El Concello de Fene celebra hoy, desde las 13.00 horas en el Salón de Plenos, los actos institucionales con motivo del Día da Galicia Mártir, empezando por la inauguración de la exposición ‘Castelao e a maldición do franquismo’, que promueven Emisoras Municipais Galegas. Al finalizar, continuarán con el homenaje al alcalde Ramón Souto González, que da nombre a la plaza donde se ubica el consistorio. El evento está abierto a la ciudadanía.