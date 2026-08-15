El PSOE fenés homenajea hoy al alcalde socialista Ramón Souto, fusilado por los sublevados

Los socialistas homenajean cada año al alcalde republicano Archivo

La agrupación socialista de Fene celebrará este domingo –12.30, Monumento a la Memoria, en San Valentín– un acto de homenaje a Ramón Souto González, último alcalde republicano del municipio, fusilado por el bando sublevado por defender la democracia, la libertad y los valores de justicia social.

El acto consistirá en una ofrenda floral en el Monumento á Memoria del barrio fenés como muestra de reconocimiento y gratitud a su figura y al compromiso de tantas personas que sufrieron la represión por defender las libertades democráticas, explican.

Desde el PSOE de Fene se considera que recordar a Souto González “non é só un exercicio de respecto ao pasado, senón tamén unha responsabilidade co presente e co futuro”

Acto institucional, el lunes

El Concello de Fene celebrará mañana lunes, a las 13.00 horas, los actos institucionales con motivo del Día da Galicia Mártir, una jornada dedicada a la memoria de las víctimas de la represión franquista y a la defensa de los valores democráticos.

La programación se iniciará en el salón de plenos del concello con la inauguración de la exposición ‘Castelao e a maldición do franquismo’, promovida por Emisoras Municipais Galegas, para continuar con el tradicional homenaje a Ramón Souto González, alcalde fenés asesinado tras el golpe de estado de 1936. Los actos están abiertos al público. l