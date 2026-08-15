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Fene

El PSOE fenés homenajea hoy al alcalde socialista Ramón Souto, fusilado por los sublevados

El acto tendrá lugar ante el Monumento á Memoria

Redacción Ferrol
15/08/2026 23:31
Los socialistas homenajean cada año al alcalde republicano
Archivo
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La agrupación socialista de Fene celebrará este domingo –12.30, Monumento a la Memoria, en San Valentín– un acto de homenaje a Ramón Souto González, último alcalde republicano del municipio, fusilado por el bando sublevado por defender la democracia, la libertad y los valores de justicia social. 

El acto consistirá en una ofrenda floral en el Monumento á Memoria del barrio fenés como muestra de reconocimiento y gratitud a su figura y al compromiso de tantas personas que sufrieron la represión por defender las libertades democráticas, explican.

Desde el PSOE de Fene se considera que recordar a Souto González “non é só un exercicio de respecto ao pasado, senón tamén unha responsabilidade co presente e co futuro”

Acto institucional, el lunes

El Concello de Fene celebrará mañana lunes, a las 13.00 horas, los actos institucionales con motivo del Día da Galicia Mártir, una jornada dedicada a la memoria de las víctimas de la represión franquista y a la defensa de los valores democráticos. 

La programación se iniciará en el salón de plenos del concello con la inauguración de la exposición ‘Castelao e a maldición do franquismo’, promovida por Emisoras Municipais Galegas, para continuar con el tradicional homenaje a Ramón Souto González, alcalde fenés asesinado tras el golpe de estado de 1936. Los actos están abiertos al público. l

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