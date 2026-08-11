Fene inauguró una estatua en memoria de Moncho Reboiras, asesinado hace 50 años

La escultura es obra de Xoán Carlos Portos Cedida

Este miércoles, día 12 de agosto, se cumplen 50 años de la muerte de Moncho Reboiras, asesinado por la policía franquista en la ferrolana calle de la Tierra. Con motivo de este aniversario, el paseo marítimo de San Valentín (Fene) acogió este martes, alrededor de las 13.00 horas, un acto para inaugurar una escultura en su honor, obra de Xoán Carlos Portos.

En el homenaje participaron la alcaldesa de la localidad, Sandra Permuy, y los presidentes de las fundaciones Terra e Tempo y Moncho Reboiras, Francisco Rodríguez y Suso Seixo. Durante su intervención, la regidora afirmó que la memoria “non pode quedar gardada nos libros nin limitarse aos actos de homenaxe”, sino que tiene que formar parte “das nosas rúas, dos nosos espazos públicos e da paisaxe cotiá das novas xeracións”. Además, consideró que fue un representante de una quinta “que se negou a aceptar a ditadura como algo inevitable” y que tomó la decisión de organizarse y luchar en una época en la que el compromiso político podía implicar “poñer en risco a libertade e mesmo a propia vida”.

Asimismo, Permuy destacó su trayectoria en materia sindical y la relación que tiene con la historia del municipio, pues su compromiso político estuvo “profundamente ligado ao movemento obreiro, á organización das traballadoras e á defensa dos dereitos” de las clases populares, algo que, a su parecer, tiene un “significado especial” en un municipio como el fenés, marcado “pola súa historia industrial, pola construcción naval e por décadas de organización e mobilización obreira”.

Por otro lado, aseguró que esta ceremonia reafirma el compromiso de su ejecutivo con la recuperación de la memoria democrática: “Os concellos temos unha responsabilidade especial neste labor. Somos a institución máis próxima á veciñanza e somos tamén depositarios dunha parte fundamental da memoria das nosas comunidades”, aseveró la alcaldesa, quien aprovechó la ocasión para recordar que Fene también sufrió la violencia y la represión provocadas tras el golpe de Estado. Concretamente, puso como ejemplo el caso del último regidor republicano que gobernó la localidad, Ramón Souto, fusilado junto a otros miembros del Consistorio y que tendrá su propio homenaje el próximo lunes día 17 con motivo del Día da Galiza Mártir.

“Durante demasiados anos os seus nomes, as súas vidas e mesmo a súa condición de representantes públicos permaneceron condenados ao silencio. Hoxe, desde esta institución democrática, temos a responsabilidade de facer precisamente o contrario: pronunciar os seus nomes, coñecer a súa historia e devolverlles o lugar que lles corres­ponde na memoria colectiva do noso concello e do noso país”, declaró Permuy ante las decenas de vecinos y simpatizantes de la figura del sindicalista que acudieron al paseo.

Por otro lado, opinó que recordar a Reboiras, Souto y a otras víctimas del franquimo supone explicar a los jóvenes que las libertades de las que goza toda la ciudadanía son el resultado del sacrificio hecho por las generaciones previas, señalando que la democracia actual “non apareceu da nada”, sino que hubo “persoas que loitaron por ela” y que “defenderon a liberdade”, así como los derechos de la clase trabajadora y la lengua gallega, entre otros elementos que forman parte del patrimonio autonómico. Según el Concello, la estatua instalada en San Valentín refuerza una de sus líneas de trabajo, que busca recuperar y difundir la memoria de la localidad y la comunidad autónoma.