El municipio fenés organizará un campamento digital para niños de entre 9 y 13 años

El campamento se celebrará entre el 17 al 20 de agosto Cedida

La localidad de Fene albergará la semana que viene un campamento digital para niños y niñas de entre nueve y 13 años de edad.

En concreto, la iniciativa consiste en la organización de cuatro sesiones, con una duración de dos horas respectivamente. Según el Consistorio, los pequeños aprenderán diferentes nociones relacionadas con internet y el mundo de la informática mediante distintas clases de juegos, retos y actividades.

No será el único enfoque de esta propuesta, pues las jornadas también pretenden fomentar el trabajo en equipo y el aprendizaje grupal a través de la diversión y el interés por descubrir algunas de las herramientas con las que cuentan las nuevas tecnologías. Además de intentar promover un uso saludable de estas, el programa también incluye diversos contenidos para sensibilizar y concienciar a los participantes sobre realidades como el ciberacoso y la violencia de género online.

La formación, presencial y totalmente gratuita, se desarrollará del 17 al 20 de agosto en la Casa da Cultura del municipio fenés. Los interesados en inscribirse deberán acudir al Centro Municipal de Servicios Sociais o llamar al número de teléfono 607 618 347.