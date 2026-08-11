Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fene

El municipio fenés organizará un campamento digital para niños de entre 9 y 13 años

Además de promover un uso saludable de las tecnologías, la formación incluirá contenidos sobre realidades como el ciberacoso y la violencia de género online

Redacción Ferrol
11/08/2026 20:04
Concepto de tecnologia con ninos usando portatil
El campamento se celebrará entre el 17 al 20 de agosto
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La localidad de Fene albergará la semana que viene un campamento digital para niños y niñas de entre nueve y 13 años de edad.

En concreto, la iniciativa consiste en la organización de cuatro sesiones, con una duración de dos horas respectivamente. Según el Consistorio, los pequeños aprenderán diferentes nociones relacionadas con internet y el mundo de la informática mediante distintas clases de juegos, retos y actividades.

No será el único enfoque de esta propuesta, pues las jornadas también pretenden fomentar el trabajo en equipo y el aprendizaje grupal a través de la diversión y el interés por descubrir algunas de las herramientas con las que cuentan las nuevas tecnologías. Además de intentar promover un uso saludable de estas, el programa también incluye diversos contenidos para sensibilizar y concienciar a los participantes sobre realidades como el ciberacoso y la violencia de género online.

La formación, presencial y totalmente gratuita, se desarrollará del 17 al 20 de agosto en la Casa da Cultura del municipio fenés. Los interesados en inscribirse deberán acudir al Centro Municipal de Servicios Sociais o llamar al número de teléfono 607 618 347.

Homenaxe Reboiras Fene (Iago Varela) (2)

Fene inauguró una estatua en memoria de Moncho Reboiras, asesinado hace 50 años

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620