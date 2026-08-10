Fene homenajea a Moncho Reboiras, asesinado hace 50 años por la policía franquista

El evento comenzará a las 13.00 horas en el paseo AEIG

El Concello de Fene celebrará este martes, a la una de la tarde, un acto institucional para homenajear a Moncho Reboiras, asesinado por agentes de la policía franquista en la ciudad de Ferrol.

Concretamente, la ceremonia está organizada por el gobierno local en colaboración con las fundaciones Moncho Reboiras, Terra e Tempo y Galiza Sempre; la CIG y el comité que está preparando todos los eventos con motivo del 50 aniversario de la muerte del sindicalista gallego.

Según fuentes municipales, el homenaje consistirá en la inauguración de un monolito, instalado en el paseo marítimo de San Valentín. De este modo, el ejecutivo fenés se une a las acciones llevadas a cabo para rememorar su fallecimiento, que incluye diferentes iniciativas en lugares como Santiago de Compostela y su propio pueblo natal, Dodro (A Coruña).

Por otro lado, el Consistorio señala que el fatal desenlace, sucedido el 12 de agosto de 1975, convirtió al impulsor de la Fronte Obreira de la UPG en un “símbolo da loita polas liberdades democráticas”, así como por los “dereitos da clase traballadora” y la “defensa da identidade nacional de Galiza”.

En consecuencia, el Ayuntamiento y el resto de implicados en la organización invitan a los vecinos y vecinas de Fene a participar en este acto “de lembranza e recoñecemento” a la figura de uno de los personajes más destacados del movimiento obrero autonómico, pues Reboiras también participó en los primeros pasos dados por el sindicalismo nacionalista en la comunidad autónoma, una tierra que cincuenta años después de su asesinato no olvida lo acontecido en la calle de la Tierra de la ciudad naval.