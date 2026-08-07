Los ‘Faladoiros’ llegan a Fene para fomentar el encuentro y la convivencia entre vecinos

Responsables municipales en el Faladoiro de avenida Naturais Concello

Fene busca revitalizar sus áreas urbanas con la puesta en marcha de su primer ‘Faladoiro’, un punto de encuentro que ya se encuentra a disposición de la ciudadanía en avenida Naturais.

La iniciativa, impulsada por el área de Igualdade, busca “rescatar” pequeños espacios para transformarlos en lugares óptimos para el descanso, la conversación y el fortalecimiento de los lazos entre la ciudadanía.

Así las cosas, este primer enclave cuenta con un diseño que integra zonas de sombra y mobiliario específico para garantizar la comodidad. La intervención pretende también crear un entorno intergeneracional y accesible que propicie una estancia prolongada.

La alcaldesa, Sandra Permuy, apunta la importancia de este proyecto, destacando que “os Faladoiros nacen cunha idea moi sinxela pero moi necesaria: recuperar o espazo público como lugar de encontro entre as persoas”. La regidora incide en que el objetivo es que “as rúas e prazas non sexan só lugares de paso, senón tamén espazos onde sentarse, conversar, descansar e fortalecer as relacións entre a veciñanza”.

El Concello adelanta que el de avenida Naturais “é o primeiro dunha rede que iremos ampliando progresivamente noutras zonas do municipio, recuperando pequenos recunchos urbanos para darlles un novo uso social”, y explica que se trata de una estrategia más amplia para aumentar la calidad de vida en la zona urbana.