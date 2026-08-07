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Fene

Los ‘Faladoiros’ llegan a Fene para fomentar el encuentro y la convivencia entre vecinos

La iniciativa, impulsada desde el área de Igualdade, recupera espacios públicos para fortalecer relaciones

Redacción Ferrol
07/08/2026 21:10
Responsables municipales en el Faladoiro de avenida Naturais
Responsables municipales en el Faladoiro de avenida Naturais
Concello
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Fene busca revitalizar sus áreas urbanas con la puesta en marcha de su primer ‘Faladoiro’, un punto de encuentro que ya se encuentra a disposición de la ciudadanía en avenida Naturais

La iniciativa, impulsada por el área de Igualdade, busca “rescatar” pequeños espacios para transformarlos en lugares óptimos para el descanso, la conversación y el fortalecimiento de los lazos entre la ciudadanía. 

Así las cosas, este primer enclave cuenta con un diseño que integra zonas de sombra y mobiliario específico para garantizar la comodidad. La intervención pretende también crear un entorno intergeneracional y accesible que propicie una estancia prolongada. 

La alcaldesa, Sandra Permuy, apunta la importancia de este proyecto, destacando que “os Faladoiros nacen cunha idea moi sinxela pero moi necesaria: recuperar o espazo público como lugar de encontro entre as persoas”. La regidora incide en que el objetivo es que “as rúas e prazas non sexan só lugares de paso, senón tamén espazos onde sentarse, conversar, descansar e fortalecer as relacións entre a veciñanza”.

 El Concello adelanta que el de avenida Naturais “é o primeiro dunha rede que iremos ampliando progresivamente noutras zonas do municipio, recuperando pequenos recunchos urbanos para darlles un novo uso social”, y explica que se trata de una estrategia más amplia para aumentar la calidad de vida en la zona urbana.

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