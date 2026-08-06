Fene recupera sus fiestas patronales tras casi una década sin celebraciones

Hinchables de la fiesta infantil Daniel Alexandre

Este jueves es festivo en el concello de Fene. Se celebra San Salvador y es una fecha marcada en el calendario municipal de siempre. Sin embargo, este año vuelve a tener más sentido que nunca, porque el Ayuntamiento fenés ha recuperado la tradición de las fiestas, que llevaban sin celebrarse desde hace casi una década, con los últimos “coletazos” unidas a otras festejos parroquiales como los de San Roque.

Son dos días de celebración patronal que tienen en la plaza Ramón J. Souto González el punto de referencia y que este miércoles comenzaron para disfrute, especialmente, de los niños y niñas de la zona. Así, por la tarde los más pequeños de la casa pudieron divertirse con una primera jornada de juegos infantiles, con la instalación de hinchables en la zona de la fiesta.

Ya en torno a las ocho, los pasacalles, amenizados por el grupo Galicia Show Machine, dieron buena cuenta de que comenzaban las fiestas. Por la noche, la verbena fue el punto de encuentro para quienes echaban de menos que Fene volviese a celebrar el San Salvador como se merece. El Grupo Arizona fue el encargado de poner ritmo a los bailes en la plaza fenesa.

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Ya en la jornada de este jueves, en la que se conmemora propiamente la festividad de San Salvador, tendrá lugar una jornada más completa, con actividad durante todo el día, mezclando gastronomía y música como ingredientes principales. Así, desde por la mañana, serán Airiños de Fene los encargados de recorrer las calles del municipio para animar la jornada festiva.

La celebración del San Salvador será, como se viene haciendo en los últimos tiempos en muchas localidades, de ‘tardeo’. Así podrá pasarse desde el mediodía hasta bien entrada la tarde-noche en la propia zona de fiesta. A las dos está previsto que comience la música y esta se prolongará, en principio, hasta las siete de la tarde.

El grupo Los Rayones pondrá sobre el escenario lo mejor del panorama del rock clásico para disfrute de los asistentes. Además, la fiesta musical se completará con ‘pinchadas’ de DJ, para que la música no pare.

La gastronomía también será uno de los platos fuertes de estos festejos, ya que, desde las dos de la tarde, se podrán degustar tapas de paella para los asistentes, con la idea de fomentar la convivencia en torno a la gastronomía.

Las renovadas fiestas de San Salvador quieren recuperar no solo la celebración para los vecinos y vecinas, sino también mantener la esencia de unas fiestas populares y en eso se ha basado el Concello a la hora de tomar las riendas de su recuperación. El ejecutivo local quiso así impulsar la organización de la fiesta “profundamente vencellada á historia da vila”, recuerda la alcaldesa, Sandra Permuy, que apunta que “estas festas forman parte da memoria colectiva de moitas xeracións de feneses e fenesas e consideramos que era o momento de devolvela ao calendario do municipio”.

Se trata así de dar un primer paso porque, explica Permuy, “o noso desexo é que as festas de San Salvador volvan consolidarse como unha cita participativa, aberta e pensada para todas as idades”. El programa, que combina música, baile, actividades infantiles y comida popular quiere que el San Salvador no se pierda, por lo que desde el Concello hacen un llamamiento para relanzar esta histórica cita.