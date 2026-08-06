Cuatro locales de hostelería se unen para poner música al San Salvador

Los locales del entorno quieren poner su grano de arena con animación musical Daniel Alexandre

Este año Fene está de enhorabuena con la recuperación de sus fiestas patronales de San Salvador, pero antes de este empuje que ha dado el Concello fenés, ya la hostelería se había implicado en mantener un buen ambiente, coincidiendo con el 6 de agosto, que es festivo local y por eso anima más al ocio y a salir de casa.

Bajo el lema de ‘Festa dos 4 bares’, locales del entorno de la avenida Naturais como O Roibén, Lembranza, El Camarote y Mar e Terra se han unido para que la festividad local suene y se viva el ambiente más allá de la pista. De este modo, desde las 18.30 y hasta las 20.30 horas está prevista la animación con el DJ Chisco.

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Después continuará la fiesta –desde las 21.00 a las 00.00 horas– con dos grupos de la zona, que representan el presente pero recuerdan, en un caso, el pasado, y apuntan, en el otro, hacia el futuro. ‘Badulaque’, un grupo de rock nacido desde el CPI A Xunqueira de San Valentín y A Mocidade coa lingua, y Los Tigres del Cañotas, consolidado grupo fenés, serán los encargados de la fiesta ‘de bares’ de la jornada de este jueves.