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Fene

El paseo de San Valentín, en Fene, tendrá un monolito de homenaje a Moncho Reboiras

Habrá actos, también, en los municipios de Santiago de Compostela y Dodro

Redacción Ferrol
05/08/2026 19:30
Homenaje a Moncho Reboiras, el pasado 2025, en Ferrol
Homenaje a Moncho Reboiras, el pasado 2025, en Ferrol
Juan Rey-Cabarcos
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El próximo lunes 11 de agosto se inaugurará en el paseo marítimo de San Valentín un monolito dedicado a Moncho Reboiras, coincidiendo con las fechas en las que cada año se recuerda su asesinato y con motivo de los actos del 50 aniversario. En el acto, que comenzará a la una del mediodía, tomarán parte el presidente de la Fundación Moncho Reboiras, Suso Seixo; su homólogo en la entidad Terra e Tempo, Francisco Rodríguez, y la alcaldesa de la localidad, Sandra Permuy.

Cabe destacar que esta iniciativa forma parte de un programa organizado por las citadas fundaciones junto a Galiza Sempre, la CIG y los Ayuntamientos fenés y de Dodro, Ya por la tarde, el homenaje se trasladará a Compostela, en donde a las 19.00 horas, en la Carreira do Conde, tomarán la palabra el historiador Uxío-Breogán Diéguez y la profesora de Historia jubilada Encarna Otero –además del secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, y de la edila de Memoria Democrática, Míriam Louzao.

Centenares de personas asisten al acto en recuerdo del asesinato de Moncho Reboiras

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Por último, el 12 de agosto se celebrará una ofrenda floral en el cementerio de Imo, a las 12.00 horas, y a las 13.00 se le entregará a la familia el título que reconoce a Moncho Reboiras como Fillo Predilecto do Concello de Dodro.

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