Fene avanza en los trabajos de la avenida de Tarrío

Recreación por ordenador del resultado de los trabajos Concello

El Ayuntamiento de Fene avanza en los trabajos de acondicionamiento de las aceras de la avenida de Tarrío, en la parroquia de Perlío.

El ejecutivo local explica que la actuación, que busca aumentar la accesibilidad de la zona, al tiempo que se mejora la seguridad y la imagen urbana, avance según lo previsto y que supondrá la renovación de los pavimentos y la reorganización de la zona peatonal.

La actuación se completará con la plantación de varios ejemplares de acacia, que contribuirán a incrementar las áreas de sombra y a crear un entorno más “amable”, expone el Consistorio.

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“Seguimos avanzando na mellora dos espazos públicos para facelos máis accesibles, seguros e agradables para a veciñanza”, aseveró la alcaldesa, Sandra Permuy, que señaló que la renovación de las aceras y la incorporación del arbolado “forman parte dun mesmo modelo de concello, no que apostamos por gañar espazos para as persoas e por unha contorna urbana de maior calidade”.

En este sentido, la responsable municipal apuntó que este tipo de intervenciones se acometerán también en otras parroquias, actuando de manera progresiva según las necesidades de cada lugar.