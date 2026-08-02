Fene volvió a sonar a pop, rock y punk en una nueva edición del Felicia

Sesión vermú en el Parque da Hortiña Daniel Alexandre

El festival del pop por excelencia, el Felicia, pone cada año en el mapa de la música independiente al concello de Fene y en esta nueva edición ha vuelto a hacerlo. Con una “previa” que sirvió de presentación oficial del festival en la Cantina da Escola fenesa, en la que se pudo disfrutar de la presencia de la actriz Isabel Risco y la banda compostelana con claras influencias del rock psicodélico Que vida!, la noche del viernes trajo de nuevo a grupos de estilos punk, rock o pop al Parque da Hortiña, donde los amantes del género disfrutaron de un festival que es el más antiguo de este estilo musical de Galicia.

Si el viernes fue el momento de grupos como Bluesons, Lunamotos, Radio Days, The Magnolias y The Peawees, este sábado el festival mostró su cara más popular ofreciendo, como viene siendo costumbre todos los años, una sesión vermú. De nuevo en el Parque da Hortiña se dieron cita los amantes del pop para disfrutar del grupo compostelano The Homens, que se subió al escenario diez años después de su último concierto y 16 desde que sacó a la luz su último disco.

La banda, referente del power pop en gallego, combinó en su actuación temas de sus cuatro referencias discográficas, con canciones nuevas en los que la agrupación recupera la urgencia guitarrera de sus orígenes. Energía, melodía, rabia y luminosidad fueron los ingredientes que The Homens metió en la coctelera del escenario para disfrute de su público, que clama ya por un quinto disco.

La noche del sábado se hizo larga en el Felicia Pop gracias a actuaciones como las de Todo el largo verano, Bule, Lolas, Mi vida rosa o The Meows. Con el apoyo del Concello y de la Diputación, el Felicia Pop demostró un año más que Fene puede ser referente musical y quiere seguirlo siendo durante muchos años más.