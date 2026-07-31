Barallobre se prepara para la celebración los días 22 y 23 de agosto de la Fiesta del Marisco de la Cofradía

Presentación de la Fiesta del Marisco de la Cofradía de Barallobre Daniel Alexandre

Los próximos 22 y 23 de agosto el puerto de Barallobre acogerá la Fiesta del Marisco, que organiza la Cofradía de Pescadores y que se ha consolidado ya como una de las citas gastronómicas del verano de la comarca.

Durante ese fin de semana, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una completa programación que combinará gastronomía, música en directo, showcookings, actividades infantiles y deportivas, convirtiendo el puerto de Barallobre en un gran punto de encuentro para familias y amantes de la buena cocina. El programa incluye actuaciones musicales, exhibiciones culinarias, la Carrera Popular del domingo y diversas actividades para todos los públicos.

Pero el protagonista de la feria es el producto con el que trabajan a diario mariscadores y pescadores. De este modo, los asistentes podrán degustar algunos de los productos más representativos de la ría, como almejas, navajas, pulpo, además de empanadas, croquetas y el ya tradicional Arroz de Barallobre, elaborado con materia prima de la máxima calidad procedente de la pesca y el marisqueo local.

La Cofradía agradeció en el acto de presentación la participación de María José Cancelo Vaquero, jefa provincial de la Consellería do Mar; Ángeles Coira, concejala de Promoción Económica; e Isabel Eiriz, en representación del GALP Golfo Ártabro Norte, por su apoyo y compromiso con el sector pesquero y marisquero.

La Cofradía de Pescadores de Barallobre mostró sus agradecimientos a la Consellería do Mar, Concello de Fene, GALP y Diputación, así como a los patrocinadores y personal implicado en la promoción y realización del evento.

Desde la Cofradía se recordó que la Fiesta del Marisco representa “el compromiso de todo un pueblo con la defensa de su patrimonio marinero, la promoción del consumo de productos del mar gallegos y el impulso de la economía local”, animando a asistir al evento gastronómico