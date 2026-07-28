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Fene

Las firmas pueden optar al cambio de cubierta de la escuela de Maniños hasta el 10 de agosto

Los trabajos salieron a licitación por un importe de 63.262 euros, IVA incluido

Redacción Ferrol
28/07/2026 17:22
Maleza sobre la cubierta de la escuela indiana
Maleza sobre la cubierta de la escuela indiana
Concello
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El Ayuntamiento de Fene mantiene activa la contratación de los trabajos de sustitución de la cubierta de la escuela indiana Curros Enríquez, ubicada en la parroquia de Maniños.

En este caso, las empresas interesadas en acometer la actuación pueden consultar los pliegos y presentar sus ofertas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, hasta el próximo 10 de agosto.

Cabe recordar que las obras se centrarán en la instalación de una nueva techumbre de teja cerámica curva roja que cubrirá los cerca de 238 metros cuadrados de superficie del edificio, solucionando de esta manera las deficiencias actuales.

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En su momento, el Concello explicó que las inspecciones técnicas previas detectaron la rotura de múltiples tejas, la deformación de los faldones y la proliferación de vegetación enraizada, aspectos que impedían el correcto drenaje de las aguas pluviales y causaban filtraciones que amenazaban el falso techo de madera de la instalación. La Diputación de A Coruña financiará el 80% de la intervención, con una aportación de 50.609,88 euros.

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