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Fene

Fene prepara las actividades que permitirán a la vecindad envejecer de manera activa

Las propuestas, que se llevarán a cabo en las ocho parroquias de la localidad, se basan en la convivencia

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
28/07/2026 17:26
Imagen de archivo de una actividad del programa fenés
Imagen de archivo de una actividad del programa fenés
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Fene se encuentra inmerso en el proceso de contratación del servicio de actividades de dinamización de su programa de envejecimiento activo. La iniciativa, que cabe recordar es de carácter gratuito, se dirige a la población del municipio mayor de 55 años. El propósito fundamental es promover un envejecimiento activo y saludable, así como fomentar la autonomía personal, la socialización y la prevención tanto de la dependencia como del deterioro cognitivo asociado al paso del tiempo.

Así las cosas, tal y como se recoge en el pliego de prescripciones técnicas, el programa se basará en dos grandes ejes, la convivencia y la participación social, y se ofrecerá de manera itinerante por las ocho parroquias –en colaboración con las entidades vecinales y culturales de cada lugar–.

Clausura en las diferentes parroquias de Fene del programa Seráns Activos

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Entre las propuestas del Concello figura el taller denominado ‘Memoria en movemento’, que contará con grupos en Limodre y San Valentín. También ‘Recuperación da memoria’, diseñado este último para retrasar el inicio de demencias y trastornos neurodegenerativos. Mientras, la conexión social se potenciará mediante la actividad ‘Contamos’, un espacio que pretende fortalecer vínculos y recuperar tradiciones locales y que se impartirá en Sillobre, Magalofes, Barallobre y Perlío. Por último, ‘Emocións que nutren’, buscará en Fene y Maniños mejorar la movilidad, la gestión del estrés y los hábitos saludables de los participantes. La prestación de este servicio abarcará los cursos 2026/2027 y 2027/2028, con actividades desde mediados de octubre hasta la tercera semana de junio.

El presupuesto de licitación asciende a 47.769,5 euros (impuestos incluidos) y las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 5 de agosto.

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