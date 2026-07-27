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Incendios

El batería Miguelito Lamas de Fene, evacuado por los incendios en Madrid: "No se lo deseo a nadie"

Ya son varios días los que lleva en esta situación el músico de Ferrolterra, que reside en uno de los pueblos de la sierra afectados

Redacción Ferrol
27/07/2026 19:20
Miguel Lamas en frente del teatro Jofre de Ferrol
Miguel Lamas enfrente del teatro Jofre de Ferrol
Jorge Meis
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Los incendios que están arrasando la Comunidad de Madrid están motivando la evacuación de numerosos habitantes, entre los que se encuentra el batería fenés Miguel ('Miguelito') Lamas, que reside en uno de los pueblos de la sierra afectados por esta situación.

El músico de Ferrolterra, que se ha ganado un hueco privilegiado en el panorama estatal, ya lleva varios días evacuado y quiso trasladar “mucho ánimo” tanto a todos los vecinos y vecinas que están sufriendo las consecuencias como a los profesionales desplegados en la zona.

“La incertidumbre de no saber cómo estará tu casa es indescriptible, no se lo deseo a nadie”, expresó Lamas, que hasta el momento permanece tranquilo gracias a la suerte de poder observar lo que ocurre a través de las cámaras de seguridad, y a pesar de haberle “cogido viajando, con conciertos de fin de semana”.

Los datos

Desde el Ministerio de la Transición Ecológica calculan que en lo que va de año se habrían quemado en España un total de 170.000 hectáreas, lo que ha obligado a desalojar a más de 16.000 habitantes.

Las cifras de la extensión calcinada en este 2026 son seis veces superiores a las que se recogieron en 2025 en el mismo período.

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