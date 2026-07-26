Los vecinos de Fene se reunieron este domingo para celebrar un año más la Romería de Santa Ana

Los fieles no quisieron perdese los actos litúrgicos Emilio Cortizas

El municipio de Fene volvió a festejar ayer por la tarde la Romería de Santa Ana, una tradición que, tras haber estado más de dos décadas sin celebrarse, terminó siendo recuperada en 2018 por el gobierno local y los propios vecinos.

Al igual que en otras ocasiones, fueron varias las personas que, a las 18.30 horas, participaron en la marcha que partió de la entrada del Ayuntamiento para llegar hasta el lugar de Chamoso, en la parroquia de San Salvador, y así no perderse la cita.

Allí, alrededor de las 19.00, los fieles participaron en el momento más esperado de la jornada, la misa solemne con su correspondiente apertura de la ermita, algo que sólo sucede una vez al año. Después de los actos litúrgicos, los allí presentes disfrutaron de la comida en una merienda para festejar el día dedicado a la figura de la santa.

Tras la romería, los vecinos regresaron a sus respectivos hogares con el deseo de que se mantenga esta tradición religiosa en una capilla que, según el Concello fenés, fue fundada por el cura Froilán Cancela en 1846. De momento, pese a las dificultades del pasado, parece que la romería volvió para quedarse.