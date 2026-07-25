El Felicia Pop 2026 celebra su fiesta de presentación en Fene con monólogo y Que Vida!

Familia Caamagno se ocupó de la sesión vermú gratuita de 2025 y este año se encargará The Homens Daniel Alexandre

Ya se ha hecho público el cartel del Felicia Pop de este año, que se celebrará entre el viernes 31 y el sábado 1 de agosto en el parque da Hortiña de Limodre (Fene). Para calentar motores, la organización propone una fiesta de presentación gratuita el día previo al inicio del evento, el jueves 30, a partir de las 22.30 horas en la cantina, que será otro de los principales puntos de referencia en el festival junto con la zona de acampada, la de furgonetas y caravanas y el aparcamiento.

Las risas estarán aseguradas en la víspera del Felicia Pop gracias a la participación de la cómica Isabel Risco, ganadora de un Mestre Mateo a Mellor Actriz de reparto y alma de personajes tan icónicos como Nabiza Girl.

Además, la fiesta previa contará con el concierto de la banda compostelana Que Vida!, marcada por influencias sesenteras del rock psicodélico, blue eyed soul y el freakbeat. Esta formación, integrada por Cris Fuentes (voz), Manu Gómez (guitarra), Iria Iglesias (teclado), Fonso Espiño (bajo) y Fredi Miserable (batería), se estrenó en directo hace tan solo cuatro años, con un repertorio que ya mezclaba clásicos psicodélicos con sus primeros temas propios.

Festival

El cartel del Felicia Pop, que cuenta con la colaboración de la Diputación y del Concello de Fene, está compuesto de diez proyectos principales que se completan con otras propuestas como la sesión vermú del sábado 1, a las 12.30 horas, que tendrá entrada libre y vendrá de la mano de The Homens, o las pinchadas de Capi Smut, Alex Lorenzo de Monkey Mambo Club, Manolo Roadrunner y Moriwoki.

Aparte de esta selección, el primer día serán protagonistas Bluesons, Lunamotos, Radio Days, The Magnolias y The Peawees, mientras que la segunda jornada sonará a Todo el largo verano, Bule, Lolas, Mi Vida Rosa y The Meows. En ambos casos, el primer concierto está previsto para las 21.40 y el último para alrededor de las 2.30 horas de la madrugada. La venta de entradas anticipadas, a través de woutick.com, se cerrará el propio viernes 31, a las 20.00, con la posibilidad de adquirir el abono completo por 30 euros o los pases por día a 25.