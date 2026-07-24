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Diario de Ferrol

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Éxito internacional

Paula Carballeira lémbrase dos inicios da súa paixón en Fene, recollendo o premio da MIT

A actriz, directora, dramaturga e narradora obtén un novo galardón como “referencia dentro e fóra de Galicia”

Redacción Ferrol
24/07/2026 22:05
As integrantes da dirección Gena Baamonde e Sabela Mendoza, de esquerda a dereita, coa galardoada no centro
As integrantes da dirección Gena Baamonde e Sabela Mendoza, de esquerda a dereita, coa galardoada no centro
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Un dos momentos máis emotivos vividos na 42 edición da Mostra Internacional de Teatro –MIT– de Ribadavia tivo lugar este mesmo venres 24, na entrega do Premio de Honra á fenesa Paula Carballeira. A actriz, dramaturga, directora, narradora oral e escritora foi recoñecida pola súa ampla e diversa traxectoria que a converteu “nunha figura de referencia dentro e fóra de Galicia”, tal como resaltou Sabela Mendoza, do equipo directivo, lembrando que os seus espectáculos chegaron a exhibirse en festivais de Europa, América Latina e África.

O acto tivo lugar onte no Concello de Ribadavia, coa presenza do alcalde, César Fernández, e directivas como Gena Baamonde, antiga compañeira de traballo da homenaxeada, quen destacou a súa contribución “a renovar o teatro galego contemporáneo, sempre desde a defensa dunha escena comprometida coa calidade artística e coa función social da cultura”, concluíndo que a fenesa é unha “das dramaturgas máis relevantes da escena” actual en Galicia.

Pola súa parte, Paula Carballeira referiuse á MIT como “un referente e un acto de amor”, expresando o seu agradecemento ao evento e tamén ás persoas que formaron parte da súa vida. “Son filla dunha época, e iso é importante porque comecei nunha escola municipal con xente moi implicada que nos animaba a escribir, tamén sucedeu o mesmo nos grupos de teatro das universidades e, moi pouco despois abríronse as salas alternativas”, sinalou.

Viabilidade

O Concello de Ribadavia organiza a MIT coa axuda da Axencia Galega das Industrias Culturas (Xunta), a Deputación de Ourense e o Ministerio de Cultura. Ademais, o programa desta 42 edición conta co apoio doutras moitas entidades.

Unha das escenas de 'Berenguela na gaiola'

Premio de Honra ‘Roberto Vidal Bolaño’ na MIT de Ribadavia para a fenesa Paula Carballeira

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