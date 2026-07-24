Paula Carballeira lémbrase dos inicios da súa paixón en Fene, recollendo o premio da MIT
A actriz, directora, dramaturga e narradora obtén un novo galardón como “referencia dentro e fóra de Galicia”
Un dos momentos máis emotivos vividos na 42 edición da Mostra Internacional de Teatro –MIT– de Ribadavia tivo lugar este mesmo venres 24, na entrega do Premio de Honra á fenesa Paula Carballeira. A actriz, dramaturga, directora, narradora oral e escritora foi recoñecida pola súa ampla e diversa traxectoria que a converteu “nunha figura de referencia dentro e fóra de Galicia”, tal como resaltou Sabela Mendoza, do equipo directivo, lembrando que os seus espectáculos chegaron a exhibirse en festivais de Europa, América Latina e África.
O acto tivo lugar onte no Concello de Ribadavia, coa presenza do alcalde, César Fernández, e directivas como Gena Baamonde, antiga compañeira de traballo da homenaxeada, quen destacou a súa contribución “a renovar o teatro galego contemporáneo, sempre desde a defensa dunha escena comprometida coa calidade artística e coa función social da cultura”, concluíndo que a fenesa é unha “das dramaturgas máis relevantes da escena” actual en Galicia.
Pola súa parte, Paula Carballeira referiuse á MIT como “un referente e un acto de amor”, expresando o seu agradecemento ao evento e tamén ás persoas que formaron parte da súa vida. “Son filla dunha época, e iso é importante porque comecei nunha escola municipal con xente moi implicada que nos animaba a escribir, tamén sucedeu o mesmo nos grupos de teatro das universidades e, moi pouco despois abríronse as salas alternativas”, sinalou.
Viabilidade
O Concello de Ribadavia organiza a MIT coa axuda da Axencia Galega das Industrias Culturas (Xunta), a Deputación de Ourense e o Ministerio de Cultura. Ademais, o programa desta 42 edición conta co apoio doutras moitas entidades.