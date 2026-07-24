Fene apela al civismo y condena un acto vandálico en la pasarela de San Valentín

Aspecto del tramo de pasarela derribado Concello

La pasarela peatonal de madera del barrio de San Valentín, en Fene, ha sido objeto nuevamente de un acto vandálico. El Concello lamentó este viernes el derribo de un tramo de la barandilla y apeló al civismo de la ciudadanía, recordando que este tipo de actuaciones suponen “un prexuízo para o conxunto da veciñanza” al afectar, remarca el gobierno local, “a un espazo moi utilizado, tanto por residentes como por persoas visitantes”.

El Consistorio fenés que dirige Sandra Permuy apunta, asimismo, que se encarga del mantenimiento de la infreastructura de manera compartida con la Xunta de Galicia, administración que retiró en el pasado los accesos a esta pasarela después de que los temporales los deteriorasen “e deixasen de reunir as condicións necesarias para volver ser instalados”.

De hecho, el Concello censura que el propio gobierno gallego optase por retirar de manera definitiva estos elementos “en lugar de proceder á súa reposición”.

La regidora lamenta que esta nueva muestra de vandalismo e incivismo obligue a destinar recursos públicos a reparar “danos que nunca deberan producirse”. A este respecto, expone que el Ayuntamiento realiza un “importante esforzo” económico para conservar la infraestructura, con la reposición de 150 tablas y la adquisición de otras 200 para continuar con los trabajos, además del mantenimiento periódico del talud.

“Agardamos tamén o compromiso por parte da Xunta na conservación dos elementos que son da súa responsabilidade”, apeló Permuy.