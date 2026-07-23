Premio de Honra ‘Roberto Vidal Bolaño’ na MIT de Ribadavia para a fenesa Paula Carballeira
Este venres realizarase a entrega do galardón á gañadora do Premio Nacional de Literatura Dramática, de Maniños
A Mostra Internacional de Teatro –MIT– de Ribadavia vén de anunciar os dous galardóns que entregará na edición deste ano, o Abrente e o Premio de Honra ‘Roberto Vidal Bolaño’. O primeiro corresponde a Alberto Ramos e o segundo irá destinado á escritora, narradora oral, actriz e directora Paula Carballeira, de Maniños (Fene).
‘Berenguela na gaiola’ é o título da obra, coproducida por Galeatro, Xarope Tulú e o Centro Dramático Galego, que se representou no marco deste mesmo festival. Carballeira asina tanto a dirección como a dramaturxia desta peza, que está protagonizada por tres persoas anciás que se atopan nunha residencia de maiores na que se incita a unha verdadeira revolta.
Amais do teatro, a autora escribiu narrativa, poesía e ensaio, con algúns textos traducidos a varios idiomas. Precisamente neste 2026 cúmprense 30 anos dende que ingresou na compañía Berrobambán, na que continúa actualmente. Este galardón que recibirá este venres 24 no Concello de Ribadavia súmase a outros moitos como o Premio Nacional de Literatura Dramática.