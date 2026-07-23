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Diario de Ferrol

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Galardón

Premio de Honra ‘Roberto Vidal Bolaño’ na MIT de Ribadavia para a fenesa Paula Carballeira

Este venres realizarase a entrega do galardón á gañadora do Premio Nacional de Literatura Dramática, de Maniños

Redacción Ferrol
23/07/2026 23:18
Unha das escenas de 'Berenguela na gaiola'
Unha das escenas de 'Berenguela na gaiola'
Cedida
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A Mostra Internacional de Teatro –MIT– de Ribadavia vén de anunciar os dous galardóns que entregará na edición deste ano, o Abrente e o Premio de Honra ‘Roberto Vidal Bolaño’. O primeiro corresponde a Alberto Ramos e o segundo irá destinado á escritora, narradora oral, actriz e directora Paula Carballeira, de Maniños (Fene).

‘Berenguela na gaiola’ é o título da obra, coproducida por Galeatro, Xarope Tulú e o Centro Dramático Galego, que se representou no marco deste mesmo festival. Carballeira asina tanto a dirección como a dramaturxia desta peza, que está protagonizada por tres persoas anciás que se atopan nunha residencia de maiores na que se incita a unha verdadeira revolta.

Amais do teatro, a autora escribiu narrativa, poesía e ensaio, con algúns textos traducidos a varios idiomas. Precisamente neste 2026 cúmprense 30 anos dende que ingresou na compañía Berrobambán, na que continúa actualmente. Este galardón que recibirá este venres 24 no Concello de Ribadavia súmase a outros moitos como o Premio Nacional de Literatura Dramática.

Os protagonistas son anciáns que viven nunha residencia

A obra de Paula Carballeira que vén de gañar dous María Casares represéntase este sábado en Cedeira

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