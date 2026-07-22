Fene acometerá en agosto la limpieza del cubo del molino del Parque Lineal do río Cádavo

Trabajos previos a la actuación que se acometerá el próximo mes Concello

Los trabajos para la limpieza integral del cubo del molino ubicado en el Parque Lineal do río Cádavo, en Fene, se acometerán en la segunda semana de agosto. Así lo confirmó el Ayuntamiento que dirige Sandra Permuy, que ya ha procedido al vaciado para facilitar la retirada de los lodos, sedimentos y resto de materiales acumulados en el fondo. Así las cosas, los trabajos que se acometerán el próximo mes buscan recuperar la capacidad hidráulica del elemento, y mejorar su estado de conservación.

“O Parque Lineal do río Cádavo é un dos espazos máis utilizados pola veciñanza para pasear e desfrutar da natureza, polo que resulta fundamental realizar un mantemento periódico tanto do seu patrimonio como das infraestruturas que o conforman”, aseveró al respecto la alcaldesa. La responsable municipal destacó, asimismo, que estas tareas permitirán “conservar un elemento de gran valor histórico e ambiental, garantindo o seu bo estado”.

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Desde el Consistorio apuntan que durante la intervención podrán producirse “pequenas molestias puntuais” en la zona, por lo que agradece de antemano la comprensión de la ciudadanía.

El ejecutivo hace también un llamamiento a la responsabilidad, con el objetivo de evitar el depósito de residuos en el cubo del molino y en el lecho del río. Plásticos, latas, botellas, envases y restos de maderas y otros residuos aparecieron en las sucesivas limpiezas acometidas por el Concello, una situación que, según advierte la administración fenesa, “dificultan considerablemente as tarefas e incrementan os custos da intervención”, además de provocar un “importante impacto ambiental”.