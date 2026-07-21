Trasladado al hospital un conductor herido leve tras sufrir una accidente en Vilar do Colo

El 112 fue alertado del accidente por Urxencias Sanitarias de Galicia AEIG

Un conductor tuvo que ser trasladado a primera hora de la tarde de este martes al centro hospitalario de referencia tras resultar herido leve en un accidente de tráfico en el polígono Vilar do Colo, en Fene.

Según detalló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el siniestro, una colisión entre dos turismos, se produjo en torno a las 14.30 horas a la altura del punto kilométrico 0+500 de la carretera VG-1.2. Así, fue el propio servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 quien alertó a la central autonómica tras recibir el aviso directo de uno de los implicados. Hasta el punto, de este modo, se movilizaron efectivos del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil, así como una dotación del GES de Mugardos.