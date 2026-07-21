Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Suceso

Trasladado al hospital un conductor herido leve tras sufrir una accidente en Vilar do Colo

El siniestro se registró en torno a las 14.30 horas en el kilómetro 0+500 del vial VG-1.2

Redacción Ferrol
21/07/2026 18:59
El 112 fue alertado del accidente por Urxencias Sanitarias de Galicia
AEIG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Un conductor tuvo que ser trasladado a primera hora de la tarde de este martes al centro hospitalario de referencia tras resultar herido leve en un accidente de tráfico en el polígono Vilar do Colo, en Fene.

Según detalló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el siniestro, una colisión entre dos turismos, se produjo en torno a las 14.30 horas a la altura del punto kilométrico 0+500 de la carretera VG-1.2. Así, fue el propio servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 quien alertó a la central autonómica tras recibir el aviso directo de uno de los implicados. Hasta el punto, de este modo, se movilizaron efectivos del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil, así como una dotación del GES de Mugardos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620