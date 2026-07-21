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Lingua e cultura

El curso introductorio a la lengua y cultura gallegas en Fene está a punto de cerrar el plazo

La formación, de tipo presencial, se impartirá en septiembre

Redacción Ferrol
21/07/2026 21:40
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El plazo de inscripción para las personas interesadas en participar en el curso de introducción a la lengua y la cultura gallegas, que organiza la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, a través de la Rede de Dinamización Lingüística, con la colaboración del Concello de Fene, permanecerá abierto hasta el jueves 23. La formación está dirigida a personas mayores de 16 años que se acerquen por primera vez al idioma y se desarrollará del día 4 al 30 de septiembre.

La Casa da Cultura de Fene será el escenario en el que tendrá lugar este curso presencial, que tiene el objetivo de promover el uso de la lengua gallega y el conocimiento cultural en distintos ámbitos de la población y en cualquier contexto social, aunque particularmente se dirige a los nuevos gallegos y gallegas que llegan de fuera de la Comunidad.

Los miércoles y viernes se desarrollará esta formación, en horario de 17.00 a 20.00 horas, y las personas interesadas en participar deberán entregar la hoja de inscripción correspondiente, ya sea presencialmente en el departamento de Cultura e Deportes (avenida Naturais 44, entresuelo) o en el correo electrónico cultura.deportes@fene.gal. Al final del curso se entregará un diploma.

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