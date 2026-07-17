Un total de 14 emprendedoras de Ferrolterra contaron con las aportaciones del Emega

El plazo para demandar estas ayudas culmina el día 4 Xunta

La esteticista de Fene María José Castro fue una de las 14 emprendedoras de Ferrolterra beneficiarias de la pasada convocatoria del programa autonómico Emega, unas ayudas que buscan promover el empoderamiento económico y social de las mujeres, incrementando su participación en la vida laboral, política, social y cultural, tratando de romper la brecha de género.

Esta profesional, que este viernes recibió la visita de la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, dispuso de un total de 10.000 euros procedentes de la línea Emerxe, orientada a facilitar la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales y la creación de empleo femenino estable –por cuenta propia o ajena–.

La representante del gobierno autonómico, que estuvo acompañada en su visita por la directora xeral de Promoción da Igualdade, Eloína Ingerto, recordó que el plazo para optar a estas aportaciones culmina el próximo 4 de agosto.

El gobierno gallego apoya proyectos liderados por mujeres en Ferrol, Eume y Ortegal Más información

Cabe recordar que el programa Emega cuenta con cuatro modalidades de ayuda: Emerxe, con cuantías de hasta 22.000 euros; Impulsa, con subvenciones de hasta 17.000 y dirigidas a favorecer la reactivación y consolidación de empresas constituídas por mujeres; Innova, para propuestas con contenido científico o base tecnológica (hasta 42.000 euros); y Concilia, una ayuda complementaria a las anteriores de hasta 5.000 para favorecer la conciliación de emprendedoras y trabajadoras.

Aneiros incidió en que la pasada convocatoria dejó en Ferrolterra 161.000 euros.