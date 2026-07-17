El FeneRock alcanza el tercer tramo de precios a dos meses del festival

Durante el evento se pondrán a disposición foodtrucks y acampada gratuita Jorge Meis

El festival de San Valentín que nació por iniciativa de un grupo de amigos en 2003, el FeneRock, celebrará este año su XXXIII edición los días 18, 19 y 20 de septiembre. Justamente cuando quedan dos meses para el evento, que este año viene con uno de los carteles más potentes de su historia bajo el brazo, los abonos ya se encuentran en el tercer tramo de precios, muestra de que la organización se ha ganado la fidelidad de un público al que ya se le puso la miel en los labios la semana pasada, en la plaza do Alcalde Ramón J. Souto González.

Vecinos y melómanos se reunieron en el evento Camiño ao FeneRock, que contó con la presencia representantes del gobierno municipal y ofreció la música en directo de las bandas Acaba2, Broken Notes y Shugrband, además de recordar las fechas del festival.

Artistas

Esta edición aspira a convertirse en una de las más multitudinarias de toda la historia del festival gracias a una selección de proyectos que no dejará indiferente a los amantes del rock. Hamlet encabeza el cartel de la jornada inaugural junto a Aphonnic, Abaixo Cu Sistema y Window Pane, de la misma manera que, al día siguiente, será el mítico El Drogas quien compartirá escenario con Catalina Grande Piñón Pequeño, Nuada, Golfa y Galiza Sound Machine.

Además, tanto el viernes como el sábado se contará con las sesiones de DJR4Tibrón, complementando una programación que también incluye sesiones vermú y conciertos gratuitos en ambos casos, que estarán a cargo de Mu2, Tona, Los Tigres del Cañotas y los Combos RockSchool. Por supuesto, el último día no faltará la comida popular.

De la misma manera que ocurrió en el pasado Camiño ao FeneRock, durante el festival, que se celebra anualmente en el paseo marítimo de San Valentín, se pondrá a disposición un puesto de merchandising donde se podrán adquirir las camisetas oficiales de este año, que lucen el diseño del tatuador Joako Ayala.