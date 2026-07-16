Aceras más seguras y accesibles en el entorno del centro de salud de Fene
El ejecutivo local ha iniciado los trabajos en un tramo de la avenida de Tarrío, en Perlío
El Consistorio de Fene ha comenzado las obras de acondicionamiento y mejora del tramo de acera situada en la avenida de Tarrío (Perlío) que da acceso al centro de salud.
Los trabajos buscan mejorar la accesibilidad y seguridad en la zona, eliminando las deficiencias que presenta en la actualidad la superficie y contribuyendo a que pueda ser empleada por personas con movilidad reducida, mayores o familias con carritos de bebé.
“Esta actuación responde ao compromiso do Concello por mellorar os itinerarios peonís e facer de Fene un municipio cada vez máis accesible”, aseveró al respecto la alcaldesa, Sandra Permuy.
En concreto, las tareas implicarán la demolición de la acera y la retirada de los materiales resultantes para, posteriormente, preparar la explanada (con zahorra artificial), nivelarla y ejecutar una nueva solera de hormigón reforzado y malla metálica de acero, “garantindo unha maior resistencia e durabilidade”, exponen desde el gobierno local. La intervención se completará con el acabado superficial.
“O investimento nas beirarrúas tamén é investir na calidade de vida da veciñanza”, añadió la máxima responsable municipal.