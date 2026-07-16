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Fene

Aceras más seguras y accesibles en el entorno del centro de salud de Fene

El ejecutivo local ha iniciado los trabajos en un tramo de la avenida de Tarrío, en Perlío

Redacción
16/07/2026 16:28
Estado de la zona, con los trabajos ya iniciados
Estado de la zona, con los trabajos ya iniciados
Concello
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El Consistorio de Fene ha comenzado las obras de acondicionamiento y mejora del tramo de acera situada en la avenida de Tarrío (Perlío) que da acceso al centro de salud.

Los trabajos buscan mejorar la accesibilidad y seguridad en la zona, eliminando las deficiencias que presenta en la actualidad la superficie y contribuyendo a que pueda ser empleada por personas con movilidad reducida, mayores o familias con carritos de bebé.

“Esta actuación responde ao compromiso do Concello por mellorar os itinerarios peonís e facer de Fene un municipio cada vez máis accesible”, aseveró al respecto la alcaldesa, Sandra Permuy.

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En concreto, las tareas implicarán la demolición de la acera y la retirada de los materiales resultantes para, posteriormente, preparar la explanada (con zahorra artificial), nivelarla y ejecutar una nueva solera de hormigón reforzado y malla metálica de acero, “garantindo unha maior resistencia e durabilidade”, exponen desde el gobierno local. La intervención se completará con el acabado superficial.

O investimento nas beirarrúas tamén é investir na calidade de vida da veciñanza”, añadió la máxima responsable municipal.

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