Los Premios Curuxa ya tienen a los ganadores de su 30 aniversario

Luis Davila, Xaquín Marín y Carlos López (Pinto&Chinto) se reunieron ayer para deliberar Cedida

El XXX Concurso de Humor Gráfico e Caricatura Curuxa do Humor ya tiene ganadores después de que, en la mañana de este mismo miércoles 15, se reuniera el jurado en el Museo Xaquín Marín de Fene, organizador del certamen en colaboración con el Concello. Los elegidos fueron Juan Gabriel Benavides, Juli Sanchís, Anxo Iglesias y Matías Tolsá, además de adjudicar menciones de honor a Antonio Sabín Anca ‘Tonisavski’, Sebastià Martí Benedí, Roberto Bianchi e Iván Mata Tamayo.

Juan Gabriel Benavides obtuvo el 1º Premio Curuxa (dotado con 2.000 euros y diploma) con su dibujo titulado ‘Habitación’, del que se valoró “a orixinalidade da idea e o contraste entre épocas”, mezclando la obra de Van Gogh de finales del siglo XIX con la actualidad, en la que lo habitual es comprar muebles desmontados y ensamblarlos uno mismo en casa.

El 2º Premio Curuxa (1.000 euros y diploma) fue para Juli Sanchís Aguado ‘Harca’, por su obra ‘Menú completo’, de la que el jurado destacó que “é un gag moi visual, sorprendente e expresivo cunha lectura principal e varias secundarias; o sentido do humor e a atemporalidade do tema”.

Por otra parte, el Premio Curuxa Nova (500 euros y diploma), dirigido a artistas de 16 a 25 años, recayó en Anxo Iglesias Martínez por ‘Prohibido cans’. Entre otros aspectos, se resaltó “a capacidade de transmitir unha idea cunha imaxe sen texto, que é unha das cousas máis difíciles do humor gráfico” y la invitación a reflexionar un asunto actual.

Asimismo, en la categoría Caricatura (1.500 euros y diploma) se galardonó a Matías Tolsá Montedoro por su título ‘J.M. Aznar’, que según el jurado “capta con mestría os rasgos físicos, deixando traslucir tamén a psicoloxía do personaxe”.

Honoríficos

Con diploma pero sin dotación económica, se entregaron menciones de honor a Antonio Sabín Anca ‘Tonisavski’ (por ‘Quen leva o do butano) y Sebastià Martí Benedí (‘Aiaiai’), en la sección Curuxa; mientras que en Caricatura fueron para Roberto Bianchi (‘Po’, una representación de Óliver Laxe) e Iván Mata Tamayo (‘Valle Inclán’).