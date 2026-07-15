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Fene

Las ‘ostras do Ártabro’ hacen las delicias del público fenés

El proyecto de las cofradías de Barallobre y Pontedeume se presentó este martes

Redacción
15/07/2026 11:33
Ostras do Ártabro en Fene
Presentación del proyecto, ayer en la plaza del Concello de Fene
Emilio Cortizas
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El proyecto ‘Ostras do Ártabro’ desarrollado por las cofradías de Barallobre y Pontedeume en el marco del GALP Golfo Ártabro Norte llegó este martes a la plaza del Concello de Fene con una jornada de divulgación y de degustación en la que el público asistente, que debió reservar antes su plaza, pudo saborear las preparaciones de Paula Patiño –ACastrexa–, que optó por la ostra rizada en conserva, y de la cocinera de Muelle 43, Nair González, que elaboró en vivo diferentes preparaciones.

Al acto acudieron no solamente los representantes de los pósitos promotores, sino también de la Consellería do Mar, del GALP y del Concello de Fene, que pusieron en valor iniciativas de este tipo que apuestan por el producto de proximidad y, al mismo tiempo, por explotar recursos que hasta hace poco eran considerados invasores y que ahora ya forman parte de la actividad marisquera local. 

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