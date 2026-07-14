Los pósitos de Pontedeume y Barallobre muestran el potencial de las ‘ostras do Ártabro’
Una carpa en la plaza del Concello fenés acoge este martes una degustación que requiere inscripción
La plaza del Concello de Fene acoge este martes, entre las 19.00 y las 21.30 horas, una jornada de degustación dedicada a la ostra del golfo Ártabro con la que las cofradías de Pontedeume y Barallobre buscan “divulgar e pór en valor este produto do mar” a través de una “experiencia gastronómica aberta ao público”. Aunque la participación es gratuita, el aforo es limitado, por lo que es necesario reservar plaza en el enlace i.gal/ostras.
Tras la presentación, en la que intervendrán representantes del Concello, las cofradías, la Consellería do Mar y el GALP Golfo Ártabro Norte, los portavoces de los pósitos hablarán sobre el proyecto de promoción de este recurso y del impulso para darlo a conocer entre la ciudadanía.
A las 20.00 horas, Paula Patiño –Acastrexa–, poseedora del sello Artesanía Alimentaria, ofrecerá una demostración de ostra rizada en conserva, y, justo después, durante tres cuartos de hora, la cocinera de Muelle 43 Nair González, elaborará en vivo y en directo diferentes presentaciones con la ostra rizada como protagonista.
La concejala de Promoción Económica de Fene, Ángeles Coira, anima a la ciudadanía a participar por tratarse de “unha magnífica oportunidade para descubrir un produto de enorme calidade ligado á nosa ría e ao traballo do sector pesqueiro”.
Coira añadió que estas actividades “contribúen a promover o consumo de produtos de proximidade, apoiar ás confrarías e poñer en valor a riqueza gastronómica do noso territorio”.
El proyecto ‘Ostras do Ártabro’ está financiado por el Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro en la edición del año pasado, con una ayuda pública de algo más de 35.000 euros.