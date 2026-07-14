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Fene

Labores de conservación fluvial en el río Magalofes y el regato Foxas, en el municipio de Fene

Los trabajos, en Perlío y Sillobre, se prolongarán cuatro semanas

Redacción
14/07/2026 18:04
Operarios en sus labores en el municipio fenés
Operarios en sus labores en el municipio fenés
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Augas de Galicia acomete estos días labores de conservación y mantenimiento fluvial en el municipio de Fene. En concreto, tal y como explican desde la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta, las actuaciones se llevan a cabo en más de un kilómetro de extensión en el río Magalofes y el regato Foxa.

Los trabajos, que afectan a las parroquias de Sillobre y Perlío, consisten en la retirada de árboles del cauce, así como de biomasa presente que puede provocar obstrucciones.

Las tareas, ya comunicadas al Consistorio que dirige Sandra Permuy, se prolongarán cuatro semanas e implicarán el uso de motosierras, desbrozadoras, herramientas de poda –también manuales–, así como “maquinaria de maiores dimensións como unha minidumper e un tractor”, especifica el ejecutivo autonómico.

La intervención forma parte del programa de mantenimiento, conservación y mejora del dominio público hidráulico de las cuencas de Galicia-Costa y en las zonas de acceso y protección.

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