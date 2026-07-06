‘Xullo, mes da Patria’ pasa de los ritmos tradicionales a las voces corales

Actuación del programa 'Xullo, mes da patria' Daniel Alexandre

La programación que el Concello de Fene organiza en torno a 'Xullo, mes da patria’ trajo este lunes a la plaza del alcalde Ramón José Souto González dos iniciativas diferentes, pero vinculadas ambas con la tradición gallega.

‘Un baile ceibe en comunidade’, de la compañía de Fran Sieira, ofreció una propuesta que revisitó el folclore gallego desde un lenguaje escénico actual.

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De la danza se pasó a la música con la actuación de Encrucillada, que celebró su décimo aniversario con un repertorio centrado en la música para baile y foliada.

Este martes será el turno, a las 20.30 horas, de una nueva edición del tradicional Festival de Habaneiras e Canto Coral, con la Rondalla Estrelecer, la Coral Polifónica Agarimo de Sillobre, de Tradicoro y de la Coral Polifónica O Pote de Maniños.