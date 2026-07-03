La ola de calor obliga a aplazar el Día do Deporte na Rúa de Fene

Una menor disfruta de la tirolina en la pasada edición de la cita Daniel Alexandre

Las altas temperaturas previstas para la jornada de este domingo, 5 de julio, han obligado al Concello de Fene a cancelar la celebración del Día do Deporte na Rúa.

La jornada, en la que se pueden disfrutar de un sinfín de disciplinas diferentes en varios puntos de la localidad, se atrasa "previsiblemente" para el mes de septiembre.

La tirolina gigante regresa a Fene por el Día do Deporte na rúa Más información

El objetivo es, tal y como explicó la regidora, Sandra Permuy, "evitar riscos innecesarios e non expoñer nin á poboación nin ao monitorado e traballadoras e traballadores participantes ás temperaturas extremas que se agardan para a fin de semana".

Esta cancelación afecta, asimismo, a la tirolina gigante instalada en la avenida de Tarrío, que iba a funcionar durante todo el fin de semana.