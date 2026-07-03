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Fene

La ola de calor obliga a aplazar el Día do Deporte na Rúa de Fene

La decisión afecta también a la tirolina gigante que iba a funcionar todo el fin de semana

Redacción
03/07/2026 12:30
Una menor disfruta de la tirolina en la pasada edición de la cita
Daniel Alexandre
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Las altas temperaturas previstas para la jornada de este domingo, 5 de julio, han obligado al Concello de Fene a cancelar la celebración del Día do Deporte na Rúa.

La jornada, en la que se pueden disfrutar de un sinfín de disciplinas diferentes en varios puntos de la localidad, se atrasa "previsiblemente" para el mes de septiembre.

Un momento de la anterior edición del Día do Deporte na Rúa

La tirolina gigante regresa a Fene por el Día do Deporte na rúa

Más información

El objetivo es, tal y como explicó la regidora, Sandra Permuy, "evitar riscos innecesarios e non expoñer nin á poboación nin ao monitorado e traballadoras e traballadores participantes ás temperaturas extremas que se agardan para a fin de semana".

Esta cancelación afecta, asimismo, a la tirolina gigante instalada en la avenida de Tarrío, que iba a funcionar durante todo el fin de semana.

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