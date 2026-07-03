Fene
La ola de calor obliga a aplazar el Día do Deporte na Rúa de Fene
La decisión afecta también a la tirolina gigante que iba a funcionar todo el fin de semana
Las altas temperaturas previstas para la jornada de este domingo, 5 de julio, han obligado al Concello de Fene a cancelar la celebración del Día do Deporte na Rúa.
La jornada, en la que se pueden disfrutar de un sinfín de disciplinas diferentes en varios puntos de la localidad, se atrasa "previsiblemente" para el mes de septiembre.
El objetivo es, tal y como explicó la regidora, Sandra Permuy, "evitar riscos innecesarios e non expoñer nin á poboación nin ao monitorado e traballadoras e traballadores participantes ás temperaturas extremas que se agardan para a fin de semana".
Esta cancelación afecta, asimismo, a la tirolina gigante instalada en la avenida de Tarrío, que iba a funcionar durante todo el fin de semana.