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Fene

El PSOE de Fene demanda “actuaciones urgentes” en la pasarela de madera de San Valentín

Reclama también al Concello que recupere el servicio de transporte al cementerio municipal

Redacción
03/07/2026 17:41
Estado de la pasarela, precintada en algunas zonas
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El grupo municipal del PSdeG-PSOE de Fene demanda al Concello que acometa una actuación integral en la pasarela de madera del paseo marítimo de San Valentín. La formación apunta que “presenta táboas e varandas en mal estado, abundante maleza que invade o paso, muros de contención desprazados, lixo acumulado e zonas valadas”, una situación que deriva, advierten, “nunha evidente situación de inseguridade”. Además, los socialistas aprovecharon la última sesión plenaria para incidir “nunha das principais preocupacións de moitos veciños e veciñas”: la presencia de maleza en fincas, montes y cunetas de la localidad.

El PSOE reclama también que el Consistorio recupere el servicio de transporte al cementerio desde el núcleo urbano y Perlío, cuya supresión “deixou sen alternativa a persoas maiores e con dificultades de mobilidade, que acudían semanalmente ao camposanto”.

En otro orden de cosas, la formación apoyó la aprobación del convenio con ADIF para la nueva conexión peatonal entre dos zonas de Perlío, un proyecto, recuerdan los socialistas, “que foi promovido durante a alcaldía de Iván Puentes, cando se iniciaron as negociacións en 2008 e se asinou o primeiro convenio en 2010”.

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