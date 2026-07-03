Dos empresas optan a redactar la revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Fene

Casa consistorial de Fene AEIG

Dos empresas han presentado ofertas para optar a la redacción del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) del Ayuntamiento de Fene, un documento que busca adaptarse a las necesidades actuales de la localidad y que el ejecutivo local califica de “estratéxico” para el desarrollo urbanístico del municipio.

La alcaldesa, Sandra Permuy, aseveró al respecto que las propuestas de estas dos firmas –cabe recordar que el importe de la licitación es de 272.435,05 euros– “confirman o interese que esperta un proxecto fundamental para o futuro do noso concello”, recordando que el Plan se basará en criterios de “sustentabilidade, cohesión territorial e participación cidadá”.

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Así las cosas, el nuevo PXOM permitirá establecer un modelo de desarrollo equilibrado para Fene, ordenando los usos del suelo, definiendo los espacios destinados a equipamientos y zonas verdes y planificando el crecimiento residencial y económico. El edil responsable del departamento de Urbanismo, Manuel Polo, señaló también que “o actual planeamento leva décadas vixente e é necesario adaptalo á realidade social, económica e ambiental do século XXI, facilitando o acceso á vivenda, a implantación de actividades económicas, a protección do patrimonio e a mellora da calidade de vida da veciñanza”, remarcó el concejal.

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El Ayuntamiento deberá ahora analizar la documentación presentada por las dos empresas para continuar con el proceso hasta su adjudicación definitiva. En ese momento se iniciarán los trabajos de elaboración del nuevo documento urbanístico, “que se desenvolverán baixo criterios de participación e consenso social”, remarca el Consistorio.