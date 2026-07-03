Barallobre acoge su popular Romaría do Camiñante

No cómbaro actuará en Barallobre EC

La Liga de Amigos de Barallobre celebra este sábado 4 de julio su tradicional Romaría do Camiñante Descoñecido. El acto oficial, en el que se hace la ofrenda floral y declaración institucional, tendrá lugar por la mañana, en lugar de por la tarde, para evitar incomodidades y calor a las personas participantes.

Será el primero de los actos previstos y está previsto para las doce y media. En esta jornada se celebrará también una comida popular que, en esta ocasión, se desarrollará en el propio entorno del monumento, con la presencia de un pulpeiro para quien desee comprar allí sus raciones de comida, aunque también es posible llevar de casa las viandas que se quiera. El evento popular estará amenizado por el Grupo Preganza do Pote.

Ya por la tarde, los actos se trasladan para el campo de la fiesta, en las inmediaciones de la entidad. Allí se podrá disfrutar de juegos populares desde las cinco y media y, una hora después, habrá fiesta de la espuma e hinchables animados por la empresa Fiestoke!.

A partir de las ocho y media de la tarde se organizará una sardiñada y queimada, amenizada por la música de un grupo de gaitas.

Ya en torno a las nueve de la noche, en el local de la ACRD Liga de Amigos de Barallobre, será el momento de la actuación que ofrece el Concello de Fene a través de su Concejalía de Cultura, la del grupo No Cómbaro, que ofrecerá un espectáculo de cantos de taberna bajo el lema ‘Pídame unha cantiguiña’. La entrada será libre y gratuita.

No Cómbaro, formación nacida en As Pontes en el año 2002, cuenta con dos agrupaciones, una de gaitas y percusión dedicada a alboradas, pasacalles, foliadas y festivales y otra, que será la que actúe en Barallobre, con gaita, acordeón, percusión y voces, centrada en el canto tradicional y de taberna.

En esta jornada de romería se realizarán, además, diversos sorteos entre los asistentes, entre ellos un cuadro de Lola Fernández.

El Monumento al Camiñante Descoñecido fue inaugurado en el año 1934 por iniciativa del periodista Alfonso Piñón y con la presencia de Otero Pedrayo. En el año 84 se cambió de ubicación y se le añadieron los bancos con los que cuenta ahora y que recuerdan a personajes de la literatura gallega como Rosalía de Castro, Curros, Neira Vilas, Castelao o Pondal