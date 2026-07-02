La tirolina gigante regresa a Fene por el Día do Deporte na rúa

Un momento de la anterior edición del Día do Deporte na Rúa Daniel Alexandre

La avenida de Tarrío, la calle San Salvador y los alrededores del CCRD de Perlío volverán a llenarse de actividades este domingo con la trigesimocuarta edición del Día do Deporte na Rúa, un clásico del verano en Fene que ofrece actividades para todos los públicos.

Las propuestas se desarrollarán entre las 10.30 y las 14.00 horas, con diferentes espacios para practicar un sinfín de disciplinas: tenis, judo, defensa personal, taekwondo, kárate, orientación, ajedrez gigante, fútbol, pintadas, hinchables –futbolín humano, tobogán y saltos con obstáculos–, remo con pantalla, esgrima, llave, boccia, slackline, baloncesto en silla de ruedas, baloncesto 3x3, hockey, indiaka, bádminton y voleibol con pelota gigante.

Habrá, además, talleres de nutrición y valoración funcional, de circo (malabares y equilibrismo), de elaboración de chapas, un circuito de karts y un área gigante de juegos tradicionales.

Como cada año, la tirolina gigante en las inmediaciones del centro de salud será una de las propuestas más aclamadas. Su horario de apertura será de 17.00 a 20.00 horas mañana sábado; de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 el domingo y de 17.00 a 20.00 el lunes. Desde el Concello recuerdan que todas las actividades serán gratuitas y que, aquellos que participen en cinco actividades diferentes, podrán hacerse con una camiseta conmemorativa de la jornada (hasta agotar existencias).