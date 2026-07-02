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Fene

El municipio de Fene acogerá un curso presencial de promoción de la lengua y cultura gallegas

La Casa da Cultura será el lugar en el que se impartirán las 20 horas de la acción formativa

Redacción
02/07/2026 10:58
Casa da Cultura de Fene en imagen de archivo
La formación se desarrollará en el próximo mes de septiembre
Jorge Meis
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El gobierno fenés ha anunciado que este jueves se abre el plazo de inscripción para un curso presencial de introducción a la lengua y la cultura gallega.

La formación, organizada por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude y dirigida a personas mayores de 16 años, se desarrollará en la Casa da Cultura entre el 4 y el 30 de septiembre y tendrá una duración total de 20 horas, que se repartirán en cinco unidades.

Concretamente, el programa contará con jornadas centradas en materias como la fonética, las reglas básicas de pronunciación del gallego y vocabulario esencial.

Por otro lado, la acción formativa también contempla enseñar la construcción de frases que permitan a los asistentes comunicarse en situaciones cotidianas. Además, incluirá la práctica de diálogos básicos y la introducción de aspectos lingüísticos y contenidos relacionados con la gastronomía, la música, las fiestas y las tradiciones de Galicia.

Finalmente, desde el Concello de Fene recuerdan que el curso tiene 20 plazas. Los interesados se podrán anotar hasta el próximo 23 de julio acudiendo al Departamento de Cultura e Deportes o enviando un e-mail al correo electrónico cultura.deportes@fene.gal.

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