La exposición ‘Castelao e a maldición do franquismo’ llega este jueves a Maniños

El mural con motivo del Ano Castelao en Fene Cedida

La vida y la obra de Castelao como ejemplo de lo que supuso el franquismo en la historia de Galicia y de España es el trasfondo de la exposición que este jueves presenta Emuga –la Asociación de Emisoras Municipales Gallegas– en el local de la Asociación O Pote de Maniños.

‘Castelao e a maldición do franquismo’ muestra la evolución de la obra del rianxeiro al servicio de la defensa de la II República, de la denuncia de la represión franquista sobre la población y el compromiso ético con la democracia y el antifascismo hasta su muerte.

El autor y su obra son los protagonistas de los 10 paneles expositivos con los que cuenta la exposición y que permite ayudar a entender la Galicia de la época, así como los desafíos políticos, sociales y culturales del mundo de la primera mitad del siglo XXI.

La muestra, con la colaboración de la Diputación, estará abierta hasta el 12 de julio y se inaugura a las 19.30 horas.