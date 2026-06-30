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Fene

La exposición ‘Castelao e a maldición do franquismo’ llega este jueves a Maniños

Estará abierta hasta el 12 de julio

Redacción
30/06/2026 22:24
El mural con motivo del Ano Castelao en Fene se plasmó a raíz del llamamiento a los Concellos realizado por Vía Galega
El mural con motivo del Ano Castelao en Fene
Cedida
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La vida y la obra de Castelao como ejemplo de lo que supuso el franquismo en la historia de Galicia y de España es el trasfondo de la exposición que este jueves presenta Emuga –la Asociación de Emisoras Municipales Gallegas– en el local de la Asociación O Pote de Maniños. 

‘Castelao e a maldición do franquismo’ muestra la evolución de la obra del rianxeiro al servicio de la defensa de la II República, de la denuncia de la represión franquista sobre la población y el compromiso ético con la democracia y el antifascismo hasta su muerte. 

El autor y su obra son los protagonistas de los 10 paneles expositivos con los que cuenta la exposición y que permite ayudar a entender la Galicia de la época, así como los desafíos políticos, sociales y culturales del mundo de la primera mitad del siglo XXI. 

La muestra, con la colaboración de la Diputación, estará abierta hasta el 12 de julio y se inaugura a las 19.30 horas. 

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