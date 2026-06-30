El gobierno fenés mostró su apoyo al personal de Viaqua, que hizo huelga por sus condiciones

La alcaldesa y el teniente de alcalde se reunieron con el comité Cedida

La alcaldesa de Fene, Sandra Permuy, y el teniente de alcalde, Manuel Polo, se reunieron con los representantes del comité intercentros de Viaqua, quienes les trasladaron la situación en la que se encuentran las negociaciones del convenio colectivo y los motivos por los que se convocó la huelga de este martes.

Sin embargo, la localidad no es la única a la que han acudido los trabajadores, pues están visitando los casi 50 ayuntamientos en los que la compañía se encarga del abastecimiento y saneamiento de agua.

Por su parte, el gobierno fenés aprovechó la ocasión para mostrar su apoyo a las reclamaciones de los empleados, además de solicitar que la directiva de la empresa dialogue con ellos para así alcanzar un acuerdo que permita resolver el conflicto laboral.

“Os servizos públicos de abastacemento e saneamento descansan no traballo diario de profesionais que merecen unhas condicións laborais dignas e adecuadas”, declaró Permuy, quien añadió que tanto el diálogo como la negociación “deben ser as ferramentas” para resolver este tipo de situaciones.

Por otro lado, el comité explicó que la negociación continúa bloqueada por parte de Viaqua, a la que acusan de negarse a incorporar mejoras laborales, como son el mantenimiento de la jubilación parcial y la recuperación del poder adquisitivo de la plantilla mediante aumentos de sueldo vinculados al IPC, entre otras.

Según los propios representantes del personal, la directiva rechaza sus demandas argumentando que los costes salariales podrían reducir la competitividad de la empresa en los concursos públicos.