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Fene

El centro ocupacional de Aspaneps y el IES de Fene crean el ‘Banco da Diversidade’

La iniciativa continuará el próximo curso escolar con la colaboración del gobierno local, mediante un programa para fomentar el reciclaje de plásticos en los centros educativos

Redacción
30/06/2026 20:33
banco diversidade
La iniciativa busca promover la educación ambiental
Cedida
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El centro ocupacional de Aspaneps, el IES de Fene y el gobierno local presentaron este martes el ‘Banco da Diversidade’, un proyecto colaborativo que tiene como principal objetivo promover la educación ambiental en los espacios educativos.

La iniciativa, en la que participaron los alumnos de los ciclos formativos del instituto y los del Obradoiro de Precious Plastic de la asociación, consistió en la creación de un banco urbano mediante tapones de plástico reciclados. Concretamente, los miembros del taller se encargaron de recogerlos, clasificarlos y triturarlos, además de llevar a cabo la extrusión del material.

En cambio, los estudiantes de los ciclos medios de Soldadura e Calderaría y de Electromecánica de Vehículos Automóbiles fueron los responsables de elaborar la estructura metálica, así como de los acabados y pintados.

La alcaldesa, Sandra Permuy, aseguró que la iniciativa “representa á perfección os valores que queremos impulsar como administración: a inclusión, a colaboración entre entidades a formación práctica e o respecto polo medio ambiente”.

El proyecto continuará el próximo curso escolar con la colaboración del gobierno local, mediante un programa para fomentar el reciclaje de plásticos en los centros educativos.

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